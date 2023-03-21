روسيا: الغرب يمنع أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا

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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية عازمة على منع أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا، على عكس روسيا والصين.

عدم الدخول في مفاوضات سلام

وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: “واشنطن، وعواصم أوروبية، ولكن بالدرجة الأولى واشنطن، تغمرها بالرغبة في عدم السماح، تحت أي ذريعة، بالدخول في محادثات سلام”.

وقال المتحدث باسم الكرملين، “إنهم ببساطة لا يسمحون لكييف حتى بالتفكير (في ذلك)”.

مسؤول أمريكي

وفي وقت سابق صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، بأن واشنطن تنظر في دعوات محتملة غير مقبولة لهدنة في أوكرانيا عقب الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي والصيني.

وقال كيربي إنه “إذا أدى هذا الاجتماع إلى أي دعوة لهدنة، فسيكون ذلك غير مقبول”.

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