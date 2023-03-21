“حقد وعنصرية مقيتة”..بريطاني يشعل النار في مسلم بعد خروجه من المسجد

تواصل – فريق التحرير:

اعتقلت شرطة مدينة بيرمنجهام البريطانية، شابًا تسبب في إشعال النار متعمدًا بجسد رجل مسن بعد خروجه من المسجد.

لحظة القبض على الشاب

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شاركته حسابات ووسائل إعلام، لحظات إلقاء القبض على الشاب، من داخل إحدى البنايات، واصطحابه إلى مقر الشرطة.

وتشتبه الشرطة البريطانية بأن الشاب الذي جرى اعتقاله، هو المتسبب بحادثة مشابهة لإحراق وجه مسن آخر، أثناء خروجه من مسجد في غرب العاصمة لندن.

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التعدي على مراهقة

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتداء امرأة بريطانية وبناتها على مراهقة سوداء بسبب خلاف بينها وبين ابنتها في المدرسة.

ولم يتضح على الفور مكان الاعتداء، أو المزيد من التفاصيل حول ملابساته.

اعتداء عنصري

ونشر حساب “بريطانيا بالعربي” عبر موقع “تويتر”، المقطع مصحوبًا بعنوان”: مطالبات باعتقال سيدة “وصفت بالعنصرية” بعد اعتدائها على مراهقة سوداء هي وبناتها بسبب خلاف بينها وبين ابنتها في المدرسة”.

وتظهر المرأة وهي تعتدي بالضرب المبرح على الطالبة وتطرحها أرضًا، بينما تقوم بناتها بركلها بالأقدام، فيما لم يتدخل أي من المتواجدين للعمل على إنقاذها من أيديهن.