“بترورابغ” تعلن عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم والثانوية

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أعلنت شركة بترورابغ (أكبر مجمع للتكرير والبتروكيماويات على الساحل الغربي) عن توفر وظيفة إدارية بمسمى مساعد إداري (Admin Assistant) لحملة الثانوية أو الدبلوم على النحو التالي:



الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال السكرتارية أو المساندة الإدارية.

– أو حاصل على الدبلوم في السكرتارية أو إدارة المكاتب مع خبرة سنتين في السكرتارية أو المساندة الإدارية.

– إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس (إكسل، وورد، أكسس).

– إجادة الطباعة السريعة وإعدادد الخطابات والتقارير.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.



الوصف الوظيفي:

إعداد وإدارة المراسلات والتقارير والوثائق والتعامل مع البريد الوارد والمراسلات الأخرى وإعداد وصيانة أنظمة الملفات، بالإضافة إلى إعداد إجراءات العمل وتشغيل المعدات المكتبية والعمل كنقطة اتصال مع الجهات الداخلية والخارجية.

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نبذة عن الشركة:

بترورابغ منشأة بتروكيمياوية عملاقة تقع في رابغ على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو اليابانية برأس مال 2.33 مليار دولار، يعمل في بترورابغ حالياً ما يقارب 3500 موظف، يشكل السعوديون 80% منهم، بينما ينتمي بقية الموظفين إلى 22 جنسية حول العالم.



طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: ( هنا ) ويستمر حتى الإثنين 1444/9/12هـ (الموافق 2023/4/3م).