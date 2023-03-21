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المحكمة العليا تعقد جلستها للتثبت من شهادات المترائين (فيديو)

المحكمة العليا تعقد جلستها للتثبت من شهادات المترائين (فيديو)

المحكمة العليا تعقد جلستها للتثبت من شهادات المترائين (فيديو)
٠٦:٥٤:٣٠ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعقد المحكمة العليا الآن جلستها للتثبت من شهادات المترائين بشأن استطلاع هلال شهر رمضان لهذا العام 1444هـ، من خلال هذه الدائرة وربطها بـ 10 مراصد فلكية.

ويرأس جلسة المحكمة العامة الشيخ خالد بن عبدالله اللحيدان بالتنسيق مع 30 محكمة في مختلف مناطق المملكة.

تعذر رؤية الهلال

وفي وقت سابق، تعذرت رؤية هلال رمضان في مرصد تمير مساء اليوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 3 / 2023م ، وسيكون غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، والخميس غرة رمضان المبارك.

المحكمة العليا:

وكانت المحكمة العليا قد دعت الأحد الماضي عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ اليوم الثلاثاء.

وقالت المحكمة في بيان لها إنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 3 / 2023م.

وطلبت ممن يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأوضحت المحكمة العليا أنها تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

تحري رؤية الهلال

وتستعد مراصد المملكة الفلكية وعشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1443 هـ.

ويوجد في المملكة 10 مراصد فلكية رسمية من أشهرها، مرصد سدير التابع لجامعة المجمعة، الذي يقع في حوطة سدير على طريق الملك خالد.

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