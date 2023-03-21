أمانة جدة تستعيد 5 آلاف متر مربع على الواجهة البحرية

تواصل – واس:

استعادت أمانة محافظة جدة، مساحة تقدر بأكثر من 5 آلاف متر مربع على الواجهة البحرية بأبحر الشمالية، وذلك بعد إلغاء صكوك تلك الأراضي الصادره بطريقة مخالفة للأنظمة.

وأكدت الأمانة استمرارها في المحافظة على الأملاك العامة للدولة.

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تصريف مياه الأمطار

وفي وقت سابق، شرعت أمانة جدة في أعمال تنفيذ مشروع حلول تصريف مياه الأمطار لحي الفردوس، الذي وقع عقده معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

264 مليون ريال

والمشروع بتكلفة إجمالية بلغت 263 مليونًا و 524 ألفًا و 704 ريالات، وتم تسليمه للمقاول لينفذه في مدة زمنية تصل لـ 26 شهرًا، وذلك ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح وكيل أمين جدة لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان عبدالله الزهراني، أن مشروع تنفيذ حلول تصريف مياه الأمطار لحي الفردوس، يُعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية التي من شأنها أن تخدم أحياء شمال أبحر.