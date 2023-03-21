الرائي “عبدالله الخضير” من مرصد سدير: لا إمكانية لرؤية هلال رمضان (فيديو)

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كشف الرائي “عبدالله الخضير” من مرصد سدير، أنه لا إمكانية لرؤية هلال شهر رمضان في هذا الأفق.

وقال في حديثه لـ العربية :” من موقع رصد الهلال الذي يبعد عن الموقع الإداري مسافة 30 كيلو متر، فإن المعطيات الحسابية تفيد أن القمر سيغرب في هذا المكان بمشيئة الله الساعة السادسة و9 دقائق، بينما يغرب الهلال من هذا المكان الساعة 5 و49 دقيقة”.

وأضاف :” الاقتران المركزي سيكون 8 و23 دقيقة أي بعد ساعتين و14 دقيقة من غروب الشمس، لذلك لن يكون الهلال موجود في الأفق اللى احنا فيه الآن والعبرة بما تعلنه المحكمة العليا”.

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