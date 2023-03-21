ما معنى حديث النبي ﷺ: “الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون”

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شرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، معنى حديث النبي ﷺ: “الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون”.

اعتماد الصوم والإفطار

وأوضح الفوزان أن الحديث يعني أنه إذا اعتمد إمام المسلمين الصيام، فإنه يجب على كل مسلم أن يصوم، مع المسلمين، إذا ثبت دخول الشهر وأعلن ذلك.

وأضاف: “وكذلك الإفطار، إذا ثبت انتهاء الشهر وأعلن ذلك فإن المسلم يفطر مع المسلمين ولا يشذ عنهم”، لأن بعض الناس لا يثق بإعلان الصيام والإفطار، وهذا يعد من الجهل والشذوذ، الذي يخاف على صاحبه من الضلال.

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هل يجوز تأجيل إخراج الزكاة إلى رمضان.. الفوزان يجيب

التأخير مدة يسيرة

وفي وقت سابق، أجاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول جواز تأخير الزكاة إلى شهر رمضان.

وقال الفوزان إنه: لا بأس بتأخير الزكاة مدة يسيرة، يتحرى بها للمرء موسم العبادات والطاعات، يعظم أجره في ذلك، ولأن المحتاجين يحتاجون أكثر في رمضان، فلا بأس في ذلك، إذا كانت المدة يسيرة.