الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
إطلاق 40 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية
“حقد وعنصرية مقيتة”..بريطاني يشعل النار في مسلم بعد خروجه من المسجد
هيئة تقويم التعليم توضح تفاصيل فترة الحظر بين الاختبار الرقمي والآخر
روسيا: الغرب يمنع أي مفاوضات سلام بشأن أوكرانيا
“بترورابغ” تعلن عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم والثانوية
200 وظيفة في جهة حكومية.. التفاصيل ورابط التقديم

الرئيسية

 /

منوعات

 /

ما معنى حديث النبي ﷺ: “الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون”

ما معنى حديث النبي ﷺ: “الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون”

ما معنى حديث النبي ﷺ: “الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون”
٠٦:٥١:٠٣ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

شرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، معنى حديث النبي ﷺ: “الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون”.

اعتماد الصوم والإفطار

وأوضح الفوزان أن الحديث يعني أنه إذا اعتمد إمام المسلمين الصيام، فإنه يجب على كل مسلم أن يصوم، مع المسلمين، إذا ثبت دخول الشهر وأعلن ذلك.

وأضاف: “وكذلك الإفطار، إذا ثبت انتهاء الشهر وأعلن ذلك فإن المسلم يفطر مع المسلمين ولا يشذ عنهم”، لأن بعض الناس لا يثق بإعلان الصيام والإفطار، وهذا يعد من الجهل والشذوذ، الذي يخاف على صاحبه من الضلال.

اقرأ أيضا:

هل يجوز تأجيل إخراج الزكاة إلى رمضان.. الفوزان يجيب

التأخير مدة يسيرة

وفي وقت سابق، أجاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول جواز تأخير الزكاة إلى شهر رمضان.

وقال الفوزان إنه: لا بأس بتأخير الزكاة مدة يسيرة، يتحرى بها للمرء موسم العبادات والطاعات، يعظم أجره في ذلك، ولأن المحتاجين يحتاجون أكثر في رمضان، فلا بأس في ذلك، إذا كانت المدة يسيرة.

الكلمات الدلالية:
شهر رمضان صالح الفوزان صيام رمضان فتاوى الفوزان

مواد ذات صلة

المزيد
دراسة: تناول البيض يحد من الإصابة بالخرف وفقدان الذاكرة

دراسة: تناول البيض يحد من الإصابة بالخرف وفقدان الذاكرة

١٠:٠٦ م، الثلاثاء، ٠٤ مارس ٢٠١٤
أغرب إعلان لبيع منزل في مصر يثير الجدل

أغرب إعلان لبيع منزل في مصر يثير الجدل

٠٨:٢٠ م، السبت، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧
تعرَّف على 10 طُرق لتقليل فاتورة «الكهرباء» وخفض الاستهلاك

تعرَّف على 10 طُرق لتقليل فاتورة «الكهرباء» وخفض الاستهلاك

١٠:٠٥ م، الجمعة، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٦
طقس اليوم: أتربه مثارة وغبار على وسط المملكة وأمطار على شرقها

طقس اليوم: أتربه مثارة وغبار على وسط المملكة وأمطار على شرقها

١٠:١٢ ص، الأحد، ١٥ مايو ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *