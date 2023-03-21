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أسماء الأئمة والمشايخ لصلاتي التراويح والتهجد في مسجد الميقات
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أسماء الأئمة والمشايخ لصلاتي التراويح والتهجد في مسجد الميقات

أسماء الأئمة والمشايخ لصلاتي التراويح والتهجد في مسجد الميقات

أسماء الأئمة والمشايخ لصلاتي التراويح والتهجد في مسجد الميقات
٠٦:١٧:٥٠ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت حسابات إعلامية متخصصة في نقل أخبار المدينة المنورة، أسماء الأئمة والمشايخ لصلاتي التراويح والتهجد في مسجد الميقات.

وجاءت الأسماء كالتالي:

الشيخ : عبدالله بن عبدالمحسن القرافي

الشيخ : عبدالحكيم بن عيد الجابري

الشيخ: عمر بن الحسن الشمراني

الشيخ : عبدالله بن عبدالرحمن الرحيلي

الشيخ: مهند بن عبدالرحمن الغامدي

الشيخ : أحمد بن رابح الحجيلي

ماذا تعرف عن مسجد الميقات؟

بالنظر إلى المكانة التاريخية التي يحتلها مسجد “ذي الحليفة” (الميقات)، يشهده أعداد كبيرة من المحرمين للحج والعمرة.

يُعدّ مسجد “ذي الحليفة” (الميقات)، من أبرز المواقع التاريخية في المدينة المنورة، ويقع على الجانب الغربي لوادي العقيق، وهو أحد المواقيت التي حدّدها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج أو العمرة، فقد أحرم النبي في حجة الوداع والعمرة من “ذي الحليفة”، وهي ميقات أهل المدينة.

أسماء المسجد

وللمسجد عدد من الأسماء، منها “ذي الحليفة”، وهو مشتق من نبات الحلفاء المعروف، ومسجد “الشجرة”، حيث كان صلى الله عليه وسلم ينزل تحت شجرة في هذا الموقع ويحرم منها إذا أراد الخروج إلى مكة بحج أو عمرة، ومسجد “الميقات” لأنه ميقات أهل المدينة، ومن مرّ بها في الطريق إلى مكة.

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الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة رمضان صلاة التراويح مسجد الميقات

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