تخصيص بوابة إلكترونية للجمهور.. المحكمة العليا حريصة على دقة شهادة المترائين

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أكد المترائي متعب البرغش أن المحكمه العليا ولله الحمد، حريصة جداً جداً على دقة الترائي.

وأضاف البرغش، لقناة “الإخبارية”، أن المحمة العليا حريصة على دقة شهادة المترائين وأيضا مشكورين وضعوا لهم بوابة إلكترونية الجمهور أو أي شخص يبغى يستفسر عن رؤية الهلال في الشهور العادية يستطيع أن يدخل على البوابة الالكترونية دائرة الأهلة، وبيان المحكمة العليا موجود.

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الاستعداد لترائي هلال رمضان

وأكد متعب البرغش أنهم مستعدون منذ شهر لترائي هلال رمضان ويتم الرصد ومراقبة القمر في الشروق والغروب.

وتلبية لدعوة المحكمة العليا، تستعد مراصد المملكة الفلكية، بالإضافة إلى عشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال رمضان لهذا العام 1444هـ، مع غروب شمس اليوم الثلاثاء.

دعوة المحكمة العليا لتحري الحلال

وفي وقت سابق، دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 3 / 2023م.

وجاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (167 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1444هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 2 / 2023م، هو غرة شهر شعبان لعام 1444هـ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 3 / 2023م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

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