مظاهرات وقطع طرق في دولة عربية.. ماذا يحدث

تواصل – فريق التحرير:

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، وعدة مدن أخرى في البلاد، اليوم الثلاثاء، مظاهرات وإشعال نيران في الشوارع، وقطع طرق.

جاء ذلك احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار تراجع قيمة العملة اللبنانية مقابل الدولار، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، قبيل حلول شهر رمضان.

الجيش يتدخل

من جانبها، ذكرت وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية، أن المتظاهرين قطعوا الطريق الدولي بين مدينة طرابلس، ومحافظة عكار، شمالي لبنان بالاطارات المشتعلة وحاويات النفايات ما تسبب في ازدحام خانق لحركة السير قبل أن يعيد الجيش اللبناني فتحها.

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قطع الطريق إلى بيروت

وفي الوقت نفسه، قطع متظاهرون عددا من الطرق المؤدية إلى بيروت، إضافة الى عدد من الطرق داخل العاصمة في محلة البربير، وجسر الرينغ، وكورنيش المزرعة، وأضافت أنهم قاموا بقطع الطريق الدولي بين بيروت وصيدا في محلتي الناعمة، والجية

يذكر أن سعر صرف الدولار الامريكي تجاوز اليوم ال 140 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المحروقات والغاز والسلع الغذائية.