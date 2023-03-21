بعد سنوات معاناة من الاكتئاب.. شاب مصري: وجدت علاجي في صلاة الفجر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشر أحد الشباب المصريين مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف عن علاجه بعد سنوات معاناة من الاكتئاب عن طريق صلاة الفجر.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الشاب يسير وقت الفجر في احد الشوارع، ويقول إنه أصبح ملتزمًا بصلاة الفجر منذ فترة ليست طويلة.

علاج الاكتئاب

وأضاف، أنه وجد في صلاة الفجر ليس الراحة والطمأنينة والحماية من شهوات النفس فقط، بل أنه وجد علاجه من الاكتئاب الذي يعاني من منذ سنوات.

ودعا له رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالثبات على الطاعة، مستندين إلى أحاديث نبوية تتحدث عن فضل صلاة الفجر.

هاشتاق صلاة الفجر:

ومؤخرًا تصدر هاشتاق “صلاة الفجر” الترند في المملكة، وسط دعوات تحث على أهمية أداء الصلاة في وقتها وفي جماعة لما لها من فضل عظيم عند الله.

وقال أحد المغردين: -“صلاة الفجر تُنير وجهك، و تُصلح دربك، وتُيسّر عملك، وتجعلك فى ذمّة الله، اللهُم أعنّا على قيامها دومًا”.

وأضاف آخر: “تنفرد صلاة الفجر بأذان مختلف: الصلاة خيرٌ من النوم”.. إنه اختبار الصدق مع الله، اختبار الوفاء بالعهد، فكن بها من الفائزين”.

صلاة الفجر اصطفاء من الله

وتابع ثالث: “عندما يوفقك اللّه لأداء صلاة الفجر فاعلم أنه اصطفاك ممن حولك، من النائمين والغافلين.. فهي نعمة تستحق الشكر، وهذه أفضل بداية ليومك”.

وقال مغرد في فضل الصلاة عمومًا: “من يعاني نفسيًا من سرعة الانفعال والهموم والقلق، اضبط صلاتك تنضبط انفعالاتك.. يقول الله عز وجل : “إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً، إِلَّا الْمُصَلِّينَ”.

وصلاة الفجر من الصلوات التي يجب الحرص على أدائها خاصة وأن لها دلالة قوية على تعلق الفرد بربه وحرصه على تلبية النداء حتى في عز نومه.

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