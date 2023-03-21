شاهد.. انفجار لغم وبتر ساق جندي صهيوني على الحدود مع لبنان

تواصل – فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن لغما أرضيا انفجر بآلية عسكرية تابعة للاحتلال، كانت تقوم بأعمال حفر قرب الحدود مع لبنان، مما أدى إلى إصابة 3 جنود على الأقل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لصراخ وعويل أحد جنود الاحتلال، وقال إن ساقة قد بُترت جراء الانفجار.

أعمال حفر

وقالت “روسيا اليوم”، إن “لغما أرضيا انفجر بآلية عسكرية تابعة للاحتلال كانت تقوم بأعمال حفر بالقرب الحدود اللبنانية ودولة الاحتلال مقابل بلدة عيتا الشعب ووقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال، أحدهم بترت ساقه”.

وذكرت أن “آليات وجرافات العدو انسحبت، وتم إيقاف الأشغال الهندسية عند حدود عيتا الشعب بعد انفجار لغم ارضي ووقوع إصابات في صفوف جنود العدو”.

صراخ أحد الجنود الصهاينة بعد بتر ساقه بإنفجار لغم ارضي أثناء القيام بأشغال هندسية عند حدود بلدة #عيتا_الشعب ونقله بدبابة ميركافا pic.twitter.com/2AMC0xkLmP — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 21, 2023

المملكة تدين تصريحات وزير صهيوني

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة واستنكارها لما صدر من تصريحات مسيئة وعنصرية من أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الصهيوني، بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق.

وأكدت وزارة الخارجية، موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي.

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مبادرة السلام العربية

كما جددت الوزارة دعم المملكة لكل الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

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التصريحات المسيئة

وقال زير المالية الصهيوني، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في باريس الأحد خلال إحياء ذكرى ناشط فرنسي صهيوني مقرّب من اليمين الصهالإسرائيلي :”لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني”، وفق ما جاء في مقطع مصوّر تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أقوال سموتريتش جاءت خلال كلمته أمام حشد في العاصمة الفرنسية، وذلك إحياءً لذكرى جاك كوبر، الذي كان زعيم حركة الحرية في فرنسا.

وزعم سموتريتش أن “العرب اخترعوا شعبًا وهميًا من أجل التصدي للحركة الصهيونية، وإن هذه الحقيقة التاريخية يجب أن تُسمع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن”.