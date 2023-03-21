كيف يجرى استطلاع شهر رمضان من مرصد تمير

تواصل – فريق التحرير:

تستطلع المملكة، اليوم الثلاثاء، هلال شهر رمضان المبارك، من خلال عدد من المراصد، بينها مرصد تمير، شمالي غرب العاصمة الرياض.

10 مراصد

ويعد مرصد تمير هو واحد من 10 مراصد متواجدة بالمملكة، ويحضر إلى المرصد، المترائين والمندوبين من قبل الجهات الحكومية، وقاض من المحكمة لإثبات الشهادات.

وتعتمد رؤية الهلال على أجهزة متقدمة، وتقنيات حديثة، منها مناظير الرصد وتليسكوب، من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

اقرأ أيضا:

بعد ساعات قليلة.. المحكمة العليا تستطلع رؤية هلال رمضان

ميعاد الاستطلاع

ومن جانبه، قال الرائي متعب البرغش، وهو من المترائين الدائمين في مرصد تمير، خلال فيديو بثته قناة “العربية”، إن الشمس ستغيب في تمام الساعة 6:08 مساءا، بينما يغيب القمر قبلها في تمام الساعة 5:57 مساءا.

وتابع البرغش أن الرؤيا تبدأ في تمام الساعة 6:08 دقائق، ويجرى تسجيل الأحداث، إذا تمت رؤية الهلال أو لم تتم، ثم يتم إرسالها إلى المحكمة العليا.

الأجواء صافية على جميع مناطق المملكة

من ناحية أخرى، أعلن المركز الوطني للأرصاد منذ قليل، أنه لا يوجد أية ظواهر جوية وأن سماء المملكة صافية لتحري هلال شهر رمضان.

وأوضح على حسابه في “تويتر” أن الأجواء صافية على جميع مناطق المملكة وأنه لم يرصد أية ظواهر جوية غير طبيعية.

المحكمة العليا تستطلع رؤية هلال رمضان

في الوقت نفسه، دعت المحكمة العليا، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الثلاثاء.