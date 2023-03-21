الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. تعذر رؤية هلال رمضان .. وغدا الأربعاء المتمم لشهر شعبان
الرائي “عبدالله الخضير” من مرصد سدير: لا إمكانية لرؤية هلال رمضان (فيديو)
بعد سنوات معاناة من الاكتئاب.. شاب مصري: وجدت علاجي في صلاة الفجر (فيديو)
كيف يجرى استطلاع شهر رمضان من مرصد تمير
شاهد.. انفجار لغم وبتر ساق جندي صهيوني على الحدود مع لبنان
برامج تدريبية لتطوير 13 ألفًا من كوادر القطاع المالي.. التفاصيل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

كيف يجرى استطلاع شهر رمضان من مرصد تمير

كيف يجرى استطلاع شهر رمضان من مرصد تمير

كيف يجرى استطلاع شهر رمضان من مرصد تمير
٠٥:٥٩:١٣ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تستطلع المملكة، اليوم الثلاثاء، هلال شهر رمضان المبارك، من خلال عدد من المراصد، بينها مرصد تمير، شمالي غرب العاصمة الرياض.

10 مراصد

ويعد مرصد تمير هو واحد من 10 مراصد متواجدة بالمملكة، ويحضر إلى المرصد، المترائين والمندوبين من قبل الجهات الحكومية، وقاض من المحكمة لإثبات الشهادات.

وتعتمد رؤية الهلال على أجهزة متقدمة، وتقنيات حديثة، منها مناظير الرصد وتليسكوب، من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

اقرأ أيضا:

بعد ساعات قليلة.. المحكمة العليا تستطلع رؤية هلال رمضان

ميعاد الاستطلاع

ومن جانبه، قال الرائي متعب البرغش، وهو من المترائين الدائمين في مرصد تمير، خلال فيديو بثته قناة “العربية”، إن الشمس ستغيب في تمام الساعة 6:08 مساءا، بينما يغيب القمر قبلها في تمام الساعة 5:57 مساءا.

وتابع البرغش أن الرؤيا تبدأ في تمام الساعة 6:08 دقائق، ويجرى تسجيل الأحداث، إذا تمت رؤية الهلال أو لم تتم، ثم يتم إرسالها إلى المحكمة العليا.

الأجواء صافية على جميع مناطق المملكة

من ناحية أخرى، أعلن المركز الوطني للأرصاد منذ قليل، أنه لا يوجد أية ظواهر جوية وأن سماء المملكة صافية لتحري هلال شهر رمضان.

وأوضح على حسابه في “تويتر” أن الأجواء صافية على جميع مناطق المملكة وأنه لم يرصد أية ظواهر جوية غير طبيعية.

المحكمة العليا تستطلع رؤية هلال رمضان

في الوقت نفسه، دعت المحكمة العليا، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الثلاثاء.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم استطلاع هلال شهر رمضان الرياض مرصد تمير هلال رمضان وزارة العدل

مواد ذات صلة

المزيد
وزارة التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع السادس

وزارة التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع السادس

٠٣:٢٢ ص، الأحد، ٠٨ مايو ٢٠٢٢
“الغذاء والدواء” تمنع استيراد الأجهزة الطبية المستعملة

“الغذاء والدواء” تمنع استيراد الأجهزة الطبية المستعملة

٠٢:٢٤ م، السبت، ٠٤ أبريل ٢٠١٥
المنطقة الشرقية تلتحف بالضباب.. وأمن الطرق يحذر السائقين

المنطقة الشرقية تلتحف بالضباب.. وأمن الطرق يحذر السائقين

١٠:٥٦ ص، الأربعاء، ١٧ ديسمبر ٢٠١٤
بلاغ مواطن يُغلق شركة تبيع معقمات مغشوشة لمستشفيات حكومية

بلاغ مواطن يُغلق شركة تبيع معقمات مغشوشة لمستشفيات حكومية

٠٤:٣٥ م، الخميس، ٠٩ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *