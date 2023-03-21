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برامج تدريبية لتطوير 13 ألفًا من كوادر القطاع المالي.. التفاصيل

برامج تدريبية لتطوير 13 ألفًا من كوادر القطاع المالي.. التفاصيل

برامج تدريبية لتطوير 13 ألفًا من كوادر القطاع المالي.. التفاصيل
٠٥:٣٥:٠٢ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد القويز أن القطاع المالي من أوائل القطاعات التي حققت ارتفاع بنسبة التوطين.

تخرج الدفعة الأولى من برنامج قادة المستقبل

وأوضح خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج قادة المستقبل المالي إلى مساهمة القطاع المالي في أكثر من 70% في نسبة التوطين.

تدريب 13 ألفًا من كوادر وقيادات القطاع المالي

فيما أسهمت الأكاديمية المالية في تدريب أكثر من 13 ألفاً من كوادر وقيادات القطاع المالي في المملكة ببرامج تدريبية نوعية.

وأكد أن رؤية المملكة 2030 جعلت مختلف القطاعات ألاقتصاديه تنظر إلى القطاع المالي كمنبع للقدرات ومحرك لها.

القطاع المالي أصبح من أكثر القطاعات جاذبية للشباب

وأضاف أن القطاع المالي أصبح من أكثر القطاعات جاذبية للشباب والشابات على مر السنوات والعقود الماضية.

وبين أن القطاع المالي من أوائل القطاعات التي حققت ارتفاع نسبة التوطين إلى أكثر من 70%.

وأشار إلى أن القطاع المالي يعد حاليًا القطاع الأكثر استثماراً للموارد البشرية وتطويرهم من ناحية الفرص التدريببة والتطويرية.

تدشين النسخة الثانية من برنامج قادة المستقبل

وشهد الحفل إعلان تدشين النسخة الثانية من برنامج قادة المستقبل المالي للإسهام في تطوير القطاع المالي تحقيقاً لأهداف رؤية 2030.

يذكر أن برنامج قادة المستقبل المالي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويضم نخبة من قادة القطاع المالي.

 ويستهدف تدريب الكوادر الوطنية على التطورات المتسارعة والحلول البديلة للقطاع المالي.

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أخبار السعودية الأكاديمية المالية القطاع المالي القويز برامج تدريبية برنامج قادة المستقبل مجلس الوزراء

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