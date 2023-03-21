الأسباب والعلاج.. تنامي ظاهرة مشاعر الخوف والقلق الفطرية لدى الأطفال

تواصل – فريق التحرير:

كشف مجلس شؤون الأسرة اليوم عن تنامي ظاهرة مشاعر الخوف والقلق الفطرية لدى الكثير من الأطفال، خاصة في الآونة الاخيرة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن مشاعر الخوف والقلق هي فطرية عند الطفل لكن عند تفاقمها تصبح مشكلة نفسية.

أسباب وحلول مشكلة الخوف لدى الطفل

وأضاف أنه لمعرفة على أسباب مشكلة الخوف لدى الطفل، وأهم الممارسات الوالدية الفاعلة لحلها، فإنه يلخصاها في النقاط التالية:

أولًا: الأسباب:

1 – عدم اعتماد الطفل على نفسه.

2 – تعرض الطفل للمعاملة السيئة.

3 – خوف الوالدين الشديد قد ينتقل للطفل.

ثانيًا: علاج الظاهرة:

1 – تشجيع الطفل على تجاوز مخاوفه.

2 – احترام مخاوف الطفل وعدم الاستهزاء بها.

3 – ضمان أن يكون المحيط بالطفل أكثر استقرارًا.

4 – احتواء الابن وسؤاله عن أسباب هذه المخاوف.

5 – الدعم النفسي من الوالدين حتى يتجاوز المشكلة.

فيما دعا المجلس في ورشة عمل بعنوان “الوالدية الفاعلة”، للتعريف بالممارسات الصحيحة وأهم المحاور والمفاهيم المتعلقة بها، وكيفية اكتساب مهاراتها، يقدمها د.خالد بن محمد النقية.