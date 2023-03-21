الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
الأسباب والعلاج.. تنامي ظاهرة مشاعر الخوف والقلق الفطرية لدى الأطفال
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 5 مليارات ريال
لحملة الثانوية.. بدء التقديم في البرنامج التدريبي للخطوط السعودية
برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يجتمع ويتخذ 11 قرارًا مهما
مجلس الوزراء يوافق على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية
“سامسونج” تستعد لإطلاق أحدث هواتفها Galaxy F14 .. و7 مواصفات فريدة (صور)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الأسباب والعلاج.. تنامي ظاهرة مشاعر الخوف والقلق الفطرية لدى الأطفال

الأسباب والعلاج.. تنامي ظاهرة مشاعر الخوف والقلق الفطرية لدى الأطفال

الأسباب والعلاج.. تنامي ظاهرة مشاعر الخوف والقلق الفطرية لدى الأطفال
٠٤:٤٧:٤٦ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف مجلس شؤون الأسرة اليوم عن تنامي ظاهرة مشاعر الخوف والقلق الفطرية لدى الكثير من الأطفال، خاصة في الآونة الاخيرة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن مشاعر الخوف والقلق هي فطرية عند الطفل لكن عند تفاقمها تصبح مشكلة نفسية.

أسباب وحلول مشكلة الخوف لدى الطفل

وأضاف أنه لمعرفة على أسباب مشكلة الخوف لدى الطفل، وأهم الممارسات الوالدية الفاعلة لحلها، فإنه يلخصاها في النقاط التالية:

أولًا: الأسباب:

1 – عدم اعتماد الطفل على نفسه.

2 – تعرض الطفل للمعاملة السيئة.

3 – خوف الوالدين الشديد قد ينتقل للطفل.

ثانيًا: علاج الظاهرة:

1 – تشجيع الطفل على تجاوز مخاوفه.

2 – احترام مخاوف الطفل وعدم الاستهزاء بها.

3 – ضمان أن يكون المحيط بالطفل أكثر استقرارًا.

4 – احتواء الابن وسؤاله عن أسباب هذه المخاوف.

5 – الدعم النفسي من الوالدين حتى يتجاوز المشكلة.

فيما دعا المجلس في ورشة عمل بعنوان “الوالدية الفاعلة”، للتعريف بالممارسات الصحيحة وأهم المحاور والمفاهيم المتعلقة بها، وكيفية اكتساب مهاراتها، يقدمها د.خالد بن محمد النقية.

الصورة

الكلمات الدلالية:
الأطفال ظاهرة خوف الأطفال مجلس شؤون الأسرة مشاعر الخوف مشكلات نفسية

مواد ذات صلة

المزيد
رئاسة الحرمين: القطريون يؤدون العمرة بشكل طبيعي.. ولا صحة لمنعهم

رئاسة الحرمين: القطريون يؤدون العمرة بشكل طبيعي.. ولا صحة لمنعهم

٠١:٢٣ ص، الأثنين، ١٢ يونيو ٢٠١٧
“الصحة” تُعلن تسجيل 1,076 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 983 حالة

“الصحة” تُعلن تسجيل 1,076 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 983 حالة

٠١:٠٧ م، الأثنين، ٢٧ يونيو ٢٠٢٢
‏الخارجية الأمريكية: الهجمات الحوثية على ⁧‫المملكة‬⁩ أمر غير مقبول

‏الخارجية الأمريكية: الهجمات الحوثية على ⁧‫المملكة‬⁩ أمر غير مقبول

١٠:٠٤ م، الجمعة، ٢٥ مارس ٢٠٢٢
بالصور.. وزير التجارة ينفذ جولة مفاجئة بـ«مركز الأعمال» ويستمع لملاحظات المراجعين

بالصور.. وزير التجارة ينفذ جولة مفاجئة بـ«مركز الأعمال» ويستمع لملاحظات المراجعين

٠٧:٥٢ م، الثلاثاء، ٠٣ يناير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *