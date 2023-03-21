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لحملة الثانوية.. بدء التقديم في البرنامج التدريبي للخطوط السعودية
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لحملة الثانوية.. بدء التقديم في البرنامج التدريبي للخطوط السعودية

لحملة الثانوية.. بدء التقديم في البرنامج التدريبي للخطوط السعودية

لحملة الثانوية.. بدء التقديم في البرنامج التدريبي للخطوط السعودية
٠٤:٣٣:٢٧ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التجرير:

تعلن شركة الخطوط الجوية السعودية عبر الموقعها الإلكتروني للتوظيف بدء التقديم في البرنامج التدريبي لحملة (الثانوية) أو (الدبلوم) بمحافظة جدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

برنامج فنيي صيانة الطائرات.

عن البرنامج:

برنامج تدريبي مُعتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتأهيل وترخيص فنيي صيانة الطائرات.

مدة البرنامج:

مدة (24) شهرًا بإجمالي عدد (2010 ساعة تدريبية).

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الشروط:

– سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة أو دبلوم فني.

– معدل تراكمي لا يقل عن 85٪ لحاملي الشهادة الثانوية.

– معدل تراكمي لا يقل عن (3.50 من 5) أو (2.80 من 4) لحاملي درجة الدبلوم.

– اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 72٪ / TOEFL 450) أو أعلى.

– على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة.

المزايا:

– مكافأة شهرية (6,000) ريال.

– تأمين طبي للمتدرب.

– تذاكر مخفضة للمتدرب (حسب سياسة الشركة).

– التسجيل في (التأمينات الاجتماعية).

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر الأن، للتعرف على بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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