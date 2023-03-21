لحملة الثانوية.. بدء التقديم في البرنامج التدريبي للخطوط السعودية
تواصل – فريق التجرير:
تعلن شركة الخطوط الجوية السعودية عبر الموقعها الإلكتروني للتوظيف بدء التقديم في البرنامج التدريبي لحملة (الثانوية) أو (الدبلوم) بمحافظة جدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
مسمى البرنامج:
برنامج فنيي صيانة الطائرات.
عن البرنامج:
برنامج تدريبي مُعتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتأهيل وترخيص فنيي صيانة الطائرات.
مدة البرنامج:
مدة (24) شهرًا بإجمالي عدد (2010 ساعة تدريبية).
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الشروط:
– سعودي الجنسية.
– شهادة الثانوية العامة أو دبلوم فني.
– معدل تراكمي لا يقل عن 85٪ لحاملي الشهادة الثانوية.
– معدل تراكمي لا يقل عن (3.50 من 5) أو (2.80 من 4) لحاملي درجة الدبلوم.
– اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 72٪ / TOEFL 450) أو أعلى.
– على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة.
المزايا:
– مكافأة شهرية (6,000) ريال.
– تأمين طبي للمتدرب.
– تذاكر مخفضة للمتدرب (حسب سياسة الشركة).
– التسجيل في (التأمينات الاجتماعية).
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر الأن، للتعرف على بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).