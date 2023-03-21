مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 5 مليارات ريال

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أغلق مؤشر السوق في جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1.4 %، ليغلق عند 10360 نقطة (+ 142 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال.

وواصل المؤشر صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلا خلالها مكاسب بنحو 400 نقطة وبنسبة 4 %، بحسب “أرقام”.

الأسهم الصاعدة

في الوقت نفسه، ارتفع سهم أرامكو، بأكثر من 1 % عند 31.55 ريال، وصعد سهما الأهلي السعودي، وسابك، بنسبة 3 %.

كما أنهت أسهم، العربي الوطني، بن داود، وعطاء، وتنمية، وبنك الرياض، ودار الأركان، والحفر العربية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6 %، وصعدت أسهم بحر العرب، وثمار، وصادرات، وتوبي، اليوم بنسبة 10 %.

الأسهم المتراجعة

في المقابل، أغلق سهم أسمنت اليمامة، عند 30.30 ريال (- 3 %)، وسط تداولات بلغت نحو 700 ألف سهم، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية بواقع ريال للسهم.

وهبط سهم ساكو، بنسبة 1 % عند 27.65 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 77.2 مليون ريال في الربع الرابع 2022.

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