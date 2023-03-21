الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 5 مليارات ريال
لحملة الثانوية.. بدء التقديم في البرنامج التدريبي للخطوط السعودية
برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يجتمع ويتخذ 11 قرارًا مهما
مجلس الوزراء يوافق على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية
“سامسونج” تستعد لإطلاق أحدث هواتفها Galaxy F14 .. و7 مواصفات فريدة (صور)
إجراء أمني صارم بشأن هذه الظاهرة داخل الحرم المكي (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 5 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 5 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم.. والتداولات تبلغ 5 مليارات ريال
٠٤:٣٩:٠٦ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق في جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1.4 %، ليغلق عند 10360 نقطة (+ 142 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال.

وواصل المؤشر صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلا خلالها مكاسب بنحو 400 نقطة وبنسبة 4 %، بحسب “أرقام”.

الأسهم الصاعدة

في الوقت نفسه، ارتفع سهم أرامكو، بأكثر من 1 % عند 31.55 ريال، وصعد سهما الأهلي السعودي، وسابك، بنسبة 3 %.

كما أنهت أسهم، العربي الوطني، بن داود، وعطاء، وتنمية، وبنك الرياض، ودار الأركان، والحفر العربية، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6 %، وصعدت أسهم بحر العرب، وثمار، وصادرات، وتوبي، اليوم بنسبة 10 %.

الأسهم المتراجعة

في المقابل، أغلق سهم أسمنت اليمامة، عند 30.30 ريال (- 3 %)، وسط تداولات بلغت نحو 700 ألف سهم، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية بواقع ريال للسهم.

وهبط سهم ساكو، بنسبة 1 % عند 27.65 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 77.2 مليون ريال في الربع الرابع 2022.

اقرأ أيضا:

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا.. والتداولات 4.5 مليارات ريال

الأسهم تغلق عند أدنى مستوى في عامين والنفط يخسر 12% والذهب يرتفع

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأسهم المملكة سوق سوق الأسهم

مواد ذات صلة

المزيد
قنصلية المملكة تقاضي فندق تسمُّم السعوديين بإيران

قنصلية المملكة تقاضي فندق تسمُّم السعوديين بإيران

٠٤:٥٥ م، الأحد، ٢٦ يوليو ٢٠١٥
الرياض.. بلاغ عن حافلة مدرسية تسير عكس الاتجاه (فيديو)

الرياض.. بلاغ عن حافلة مدرسية تسير عكس الاتجاه (فيديو)

٠١:١١ ص، الأربعاء، ٠٩ نوفمبر ٢٠١٦
أبرزها منع الغياب.. 5 أهداف لخطة “تعزيز الانضباط” بالمدارس

أبرزها منع الغياب.. 5 أهداف لخطة “تعزيز الانضباط” بالمدارس

٠٨:٣٨ ص، الأحد، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
الأمن العام يُدشّن عربات «الجولف» لخدمة ضيوف الرحمن

الأمن العام يُدشّن عربات «الجولف» لخدمة ضيوف الرحمن

١٠:٤٦ م، الجمعة، ٢١ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *