مجلس الوزراء يوافق على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية

تواصل – واس:

وافق مجلس الوزراء اليوم على تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 / 2 / 1443هـ.

اجتماع مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين

وفي قصر عرقة بالرياض، رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم.

وفي بداية الجلسة، أعرب خادم الحرمين عن خالص التهاني للمواطنين والمواطنات والمسلمين في كل مكان بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس اطّلع إثر ذلك على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم الدوليين.

وتناول المجلس في هذا السياق، مجمل مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ 49 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

ونوّه مجلس الوزراء، بما أكدته المملكة خلال مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، من استمرارها في دعم الشعبين الشقيقين.

مناقشة رفع جودة التخطيط المالي

وفي الشأن المحلي، أكد المجلس أن التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة تعكس فاعلية الإصلاحات التي اتخذتها الدولة.

المملكة تتقدم 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي

كما عدّ مجلس الوزراء تقدم المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022م الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.

كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

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