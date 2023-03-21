تحذير للحوامل: مطبات الطرق تزيد خطر الولادة المبكرة

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حذرت دراسة جديدة من أن المطبات الصغيرة تزيد من مخاطر مضاعفات الولادة الخطيرة.

ووفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من تايوان، فإن حوادث السيارات الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى خروج المشيمة وتقلصها لفترات طويلة، وقد تؤدي إلى الولادة المبكرة.

وأظهرت دراسة سابقة، أن حوادث السيارات الخطيرة قد تؤدي إلى مشاكل في الولادة مثل الشلل الدماغي. غير أنه لم يكن حتى الآن ما إذا كانت الحوادث الصغيرة نسبيًا قد تلحق أضرارًا أيضًا بالحوامل.

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انفصال المشيمة

وقام الباحثون بمقارنة سجلات المواليد، ومطالبات التأمين الطبي الخاصة بالنساء اللائي تعرضن لحوادث على الطرق، مقارنة باللواتي لم يتعرضن لحوادث.

وكشفت الدراسة، أنه حتى الحوامل اللواتي تعرضن لحوادث صغيرة على الطريق كن أكثر عرضة بنسبة 70 في المائة لانفصال المشيمة، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وتؤدي هذه الحوادث إلى انفصال المشيمة عن جدار الرحم، إما جزئيًا أو كليًا، ويمكن أن يسبب هذا نزيفًا لدى الأم، وقد يتداخل مع إمداد الجنين بالأكسجين والمواد المغذية.

وأظهرت النتائج أن 54 في المائة من الحوامل أكثر عرضة للولادة المبكرة و34 في المائة أكثر عرضة لتقلصات طويلة.

كما أن النساء الحوامل اللائي تعرضن لحوادث طفيفة أثناء ركوب الدراجات البخارية عانين من مخاطر أعلى بشكل ملحوظ للإصابة بمضاعفات الولادة، وكان خطر حدوث انفصال المشيمة أعلى بنسبة 83 في المائة في حوادث السيارات.

قال المؤلف الرئيسي، الدكتور تشونج يي لي من جامعة تشينج كونج الوطنية بتايوان: “تعزز هذه النتائج حقيقة أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يجب أن يكونوا على دراية بهذه الآثار وأن يفكروا في تزويد النساء الحوامل بالمواد التعليمية حول السلامة المرورية على الطرق واختيار السيارة أثناء السفر أثناء الحمل”.

وأضاف: “بالنظر إلى الارتباطات التي تمت ملاحظتها، هناك حاجة إلى فهم أفضل في البحث المستقبلي للظروف التي تعقب الحوادث أثناء الحمل من أجل تطوير إدارة فعالة”.

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حوادث السيارات الخطيرة

وأظهرت الدراسة الجديدة أن النساء اللائي تعرضن لإصابات أكثر خطورة في حوادث الطرق كن أكثر عرضة لخطر مضاعفات الولادة.

وكانت اللولتي تم إدخالهن إلى المستشفى خلال ثلاثة أيام من حادث سيارة أكثر عرضة بنحو ستة أضعاف للإصابة بانفصال المشيمة.

وكن أيضًا معرضات بشكل كبير لخطر النزيف الشديد قبل الولادة ، مما يتطلب ولادة قيصرية، وولادة أطفال ناقصي الوزن.