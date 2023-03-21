إجراء أمني صارم بشأن هذه الظاهرة داخل الحرم المكي (فيديو)

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أعلن مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أنه سيتم التعامل بحزم مع الظواهر السلبية مثل “التسول” في الحرم المكي.

وأضاف الفريق البسامي، في المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن العمرة في مكة المكرمة، أنه سيتم التعامل بكل حزم مع الظواهر السلبية، وسيتم ضبط المتسولين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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مواجهة مرتكبي الظواهر السلبية

وتابع: “التعامل سيكون بحزم، وزملائي في جميع مكونات خطة أمن العمرة مبلغين بالتعامل مع مرتكبي الظواهر السلبية، وبخاصة التسول، بتطبيق النظام عليهم بصرامة”.

وشدد على أن الحرم المكي وساحاته لن يخصص إلا للعبادة فقط.

وتأهبت السلطات والأجهزة المعنية لاستقبال الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، ضمن أكبر خطة تشغيلية تم إطلاقها لهذا الشهر الفضيل.

وتشمل عدة مبادرات وبرامج خدمية، لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين والزوار وإعطاء اولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف وتسخير12 الف موظف، يعملون على خدمة ثلاثة ملايين قاصد على مدار 24 ساعة طوال شهر رمضان، مع التوسع فى الخدمات التقنية.

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تيسير رحلة المعتمرين

يأتي ذلك فى اطار إطلاق المملكة لعدد من المبادرات لتيسير رحلة المعتمرين والزوار القادمين للمملكة.

وأتاحت المملكة تأشيرة الز السعودية لمقيمي دول الخليج ومقيمي دول أوروبا والولايات المتحدة وبريطانيا منتصف العام الماضي.

علاوة على إتاحة تأشيرة المرور (الترانزيت) المجانية لزيارة المملكة أو أداء العمرة عند السفر مع الناقلات الجوية السعودية (الخطوط السعودية وطيران ناس).

وتستهدف المملكة رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 15 مليون معتمر بحلول عام 2025 وصولاً إلى 30 مليون معتمر سنويًا وذلك بحلول عام 2030.

يأتي ذلك وفق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة في سهولة ويسر.

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