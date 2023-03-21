أقوى منافسي “Land Cruiser”.. مميزات فريدة في سيارة Tank 500 الجديدة (صور )

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كشف وكلاء شركة Tank عن بدء طرح سيارة “Tank 500″ في روسيا، والتي تعد من أهم المنافسين لمركة السيارات الشهيرة ” Land Cruiser “.

12 ميزة حصرية في السيارة

السيارة الجديدة تأتي بمميزات حصرية وفريدة من نوعها بالمقارنة بسعرها وكذلك المنافسين، بحسب “روسيا اليوم”.

1- تأتي رباعية الدفع الجديدة بهيكل كبير طوله 4 أمتار و87 سنتيمترا، عرضه 193 سم، ارتفاعه 190 سم.

2- حصلت على قمرة توفر أفضل معايير الراحة والرفاهية للركاب.

3- زودت بعناصر مصنوعة من الجلد والكروم والبلاستيك المرن الذي يصدر أقل قد من الضوضاء أثناء الاهتزازات.

4- جهّزت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة الزودة بأنظمة تدفئة وتبريد.

5- أنظمة تكييف ممتازة يمكن التحكم بعملها لتناسب الركاب في الصفين الأمامي والخلفي من المقاعد.

6- حصلت على أنظمة صوتيات عالية الأداء مزودة بـ 12 مكبر صوت من Infinity.

7- جهّزت بأنظمة مولتيميديا حديثة تدار عبر الأوامر الصوتية، وبشاشة قبالة السائق بمقاس 12.3 بوصة، وشاشة لمسية متطورة في منتصف واجهة القيادة بمقاس 14.6 بوصة.

8- زوّدت المركبة بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

9- نظام الحفاظ على المسار أثناء السفر.

10- نظام تشغيل المحرك والأضواء وأنظمة التكييف عن بعد.

11- حساسات متطورة للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرا أمامية وخلفية.

12 – نظام قياس ضغط الهواء في العجلات.

ومن المقرر أن تطرح السيارة في روسيا بمحرك بنزين بعزم 299 حصانا، يعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 9 سرعات، كما ستطلق من هذه السيارة نسخ مجهزة بمحركات هجينة قوية واقتصادية في استهلاك الوقود.

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