تصريح عاجل من “الأرصاد” حول سماء المملكة وتحري هلال رمضان

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد منذ قليل، أنه لا يوجد أية ظواهر جوية وأن سماء المملكة صافية لتحري هلال شهر رمضان.

الأجواء صافية على جميع مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر” أن الأجواء صافية على جميع مناطق المملكة وأنه لم يرصد أية ظواهر جوية غير طبيعية.

المحكمة العليا تستطلع رؤية هلال رمضان

في الوقت نفسه، دعت المحكمة العليا، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الثلاثاء.

تعليمات لكل من يرى الهلال بالعين المجردة

وطلبت ممن يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

التعاون على البر والتقوى

وأوضحت المحكمة أنها تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.

وبينت ان ذلك من أجل احتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

10 مراصد فلكية بأنحاء المملكة

وعلى الرغم من أن سدير وتمير اشتهرتا بترائي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، إلا أن هناك عشرة مراصد فلكية موزعة في أنحاء مختلفة بالمملكة.

الترائي يكون في جميع أشهر السنة

وكشف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السيف، المشرف على مكتب رئيس المحكمة العليا لفضائية “الإخبارية”، أن الترائي يكون في جميع أشهر السنة، ويكون في دخول رمضان وخروجه.