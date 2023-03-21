خطط متكاملة.. مناطق المملكة تتجهز لرمضان بصيانة وتهيئة آلاف المساجد

تواصل – واس:

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنه تم تجهيز وتهيئة مساجد المملكة الصيانة والخدمات استعدادًا لشهر رمضان.

التقيد بأوقات الأذان والإقامة حسب توقيت أم القرى

وأوضحت أنه جرى التأكيد على منسوبي المساجد والجوامع بالالتزام بالتعاميم الصادرة من الوزارة بالضوابط الخاصة بشهر رمضان، والتقيد بأوقات الأذان والإقامة حسب توقيت أم القرى.

منح التصاريح اللازمة لإفطار الصائمين

وأكدت انه تم منح التصاريح اللازمة لإفطار الصائمين في المساجد والجوامع الراغبة بإقامة برامج التفطير، والتأكد من مستوى النظافة.

ضرورة الالتزام بالهدي النبوي في دعاء القنوت

وشددت على ضرورة الالتزام بالهدي النبوي في دعاء القنوت في صلاة التراويح، وعدم الإطالة فيه، والاقتصار على جوامع الدعاء وما صح من الأدعية المأثورة.

جوامع ومساجد الرياض مستعدة لاستقبال رمضان

وأعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، أنه أكمل تهيئة وتجهيز 5426 جامعًا ومسجدًا في العاصمة الرياض، و11226 جامعاً ومسجداً في المحافظات لاستقبال المصلين في شهر رمضان.

الباحة تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

وأضاف فرع الوزارة في منطقة الباحة أن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان شملت:

– تهيئة 485 جامعًا ومسجدًا في مدينة الباحة, و354 جامعاً ومسجداً في محافظة بلجرشي.

– تهيئة 60 في محافظة الحجرة.

– تحهيز 80 في محافظة غامد الزناد.

– تجهيز 157جامعًا ومسجدًا في محافظة المندق.

– تهيئة 155 مسجدًا وجامعاً في محافظة قلوة,

– تجهيز 220 مسجداً وجامعاً في محافظة المخواة.

– تهيئة 270 جامعاً ومسجداً في محافظة العقيق.

– تجهيز 190 جامعًا ومسجدًا في محافظة القرى.

– تهيئة 70 في محافظة بني حسن, حيث تم توفير كل ما تحتاجه المساجد والجوامع بجميع الخدمات.

تهيئة أكثر من 257 مسجدًا وجامعُا في رفحاء

فيما أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة رفحاء الخطة المتكاملة للعناية بالمساجد والمصلين خلال شهر رمضان، بصيانة وتهيئة أكثر من 257 مسجداً وجامعاً في رفحاء والمراكز والقرى التابعة لها، حيث شملت الأعمال جميع ما يتعلق بالمسجد من تنظيف وصيانة وفرش، وتوفير كافة الاحتياجات.

تنفيذ الخطة التشغيلية لشهر رمضان بالمسجد النبوي

في الوقت نفسه، تباشر وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تنفيذ خطتها التشغيلية الميدانية لشهر رمضان عبر تهيئة المسجد النبوي لاستقبال الزوار والمصلين, ومواكبة زيادة أعداد المصلين خلال أوقات الصلوات, وتقديم كافة الخدمات وفق أعلى معايير الجودة على مدار 24 ساعة.

مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة

ويستمر العمل في تنظيم مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق “نسك”, ويكون الدخول للروضة الشريفة للرجال والنساء لحملة التصاريح من الساحات الجنوبية مقابل باب 37.

مواعيد تفويج حملة التصاريح للروضة الشريفة

وتكون مواعيد تفويج الرجال والنساء حملة التصاريح للروضة الشريفة خلال الفترة من 1 رمضان إلى 19 رمضان من الساعة 2:30 صباحاً إلى صلاة الفجر للرجال, ومن بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحًا للنساء, و من الساعة 11:30 صباحاً إلى صلاة العشاء للرجال, و من الساعة 11 مساءً إلى الساعة 2 صباحًا للنساء.

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