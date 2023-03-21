رعب في أمريكا من “فطر قاتل” أخطر من الإيدز

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رصد باحثون أمريكيون، تزيدًا في انتشار فطر “كانديدا أوريس”، أكثر الميكروبات خطورة على مستوى العالم، والذي يطلق عليه البعض لقب “الفطر القاتل”.

ويتشر الفطر القاتل، الذي تم اكتشافه لأول مرة قبل عقد من الزمان، بمعدل ينذر بالخطر مما يثير يمخاوف من “جائحة صامتة”.

ارتفاع عدد الإصابات بالولايات المتحدة 95 في المائة

وأفاد باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، أن فطر “كانديدا أوريس” زاد بشكل كبير في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وارتفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة بنسبة 95 في المائة بين عامي 2020 و2021.

وفقًا للورقة البحثية التي نُشرت في دورية “حوليات الطب”، تم اكتشاف الفطري القاتل في أكثر من نصف الولايات الأمريكية.

وقالت الدكتورة ميجان لايمان، كبير المسؤولين الطبيين في فرع الأمراض الفطرية بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لشبكة “سكاي نيوز”، إن الزيادات، “خاصة في السنوات الأخيرة، تثير قلقنا حقًا”.

وأضافت: “لقد شهدنا زيادات ليس فقط في مناطق انتقال العدوى الجارية، ولكن أيضًا في مناطق جديدة”.

وأعربت الدكتورة ميجان عن شعورها بالقلق إزاء العدد المتزايد من عينات الفطريات المقاومة للعلاجات الشائعة لها.

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الجائحة الصامتة

ويطلق خبراء الصحة على ارتفاع المقاومة المضادة للميكروبات، اسم “الجائحة الصامتة”.

وفي عام 2019، سجلت 1.27 مليون حالة وفاة جراء قاومة مضادات الميكروبات.

وتجاوز بذلك عدد ضحايا فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز (864 ألف حالة وفاة) والملاريا (643 ألف حالة وفاة).

وقال وزير الصحة البريطاني السابق، مات هانكوك، في مناقشات للأمم المتحدة حول مقاومة مضادات الميكروبات في عام 2021: “يمكن أن يكون للوباء الصامت لمقاومة مضادات الميكروبات عواقب أكثر فتكًا بكثير من كوفيد. من وجهة نظري، إنه تهديد وجودي مثله مثل تغير المناخ”.

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ما هي أعراض بكتريا أوريس؟

-غالبًا ما يجد الأطباء صعوبة في التعرف على أعراض العدوى، لأنها تحدث عادةً لدى الأشخاص المصابين بالفعل.

-ويمكن أن تختلف علامات المرض حسب مكان العدوى بالجسم.

-وقد تتطور في أماكن مختلفة، مثل الجرح المفتوح أو مجرى الدم أو الأذن.

-ومن الأعراض الشائعة: حمى أو قشعريرة مستمرة – حتى بعد تناول الشخص للمضادات الحيوية.

-يعد التشخيص المبكر أمرًا حيويًا لأن العدوى يمكن أن تهدد الحياة.

ما هو فطر “كانديدا أوريس”؟

يمكن أن يسبب فطر “كانديدا أوريس” عدوى خطيرة قد تهدد الحياة عند دخولها إلى مجرى الدم.

وعلى الرغم من أنه لايشكل تهديدًا للأشخاص الأصحاء، لكنه يمكن أن يكون مميتًا لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وخاصة أولئك المرضى بالفعل وكبار السن وحديثي الولادة.

ويموت حوالي ثلث الأشخاص المصابين بالمرض الذي اكتشف لأول مرة باليابان في عام 2009.

وفي عام 2019، أصدرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا تحذيرًا للمستشفيات، لاتخاذ إجراءات لمنع تفشي المرض، تشمل فحص وعزل المرضى المصابين، وتعزيز إجراءات نظافة اليدين، وتنظيف المناطق المتضررة.