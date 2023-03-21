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وصول أولى الرحلات لمطار “القيصومة” قادمة من الإمارات (فيديو)
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وصول أولى الرحلات لمطار “القيصومة” قادمة من الإمارات (فيديو)

وصول أولى الرحلات لمطار “القيصومة” قادمة من الإمارات (فيديو)

وصول أولى الرحلات لمطار “القيصومة” قادمة من الإمارات (فيديو)
٠٢:٥١:٣٠ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة وصول أولى الرحلات إلى مطار القيصومة قادمة من الإمارات.

وتم إعداد استقبال خاص للطائرة بمجرد هبوطها في أرض المطار.

توسعة مطار “القيصومة”

كان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، قد دشن توسعة مطار محافظة حفر الباطن بالقيصومة.

واطلع على الصالات الداخلية والتجهيزات التي تم تزويد المطار بها ضمن التوسعة، ومنطقة الخدمات والمباني المساندة، ومنطقة منصات إنهاء إجراءات السفر ، ومنصات الجوازات.

وقال إن توسعة مطار حفر الباطن بالقيصومة ستسهم في استيعاب الطلب المتزايد على الرحلات المحلية، والتوسع مستقبلًا ليشمل الرحلات الإقليمية؛ مما يسهل الوصول إلى المحافظة، إضافة إلى ما سيوفره من فرص وظيفية، واستثمارية في مختلف القطاعات.

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الكلمات الدلالية:
القيصومة المملكة حفر الباطن مطار القيصومة

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