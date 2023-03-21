3 أسباب وراء زيادة استهلاك المنتجات البلاستيكية في رمضان (فيديو)

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كشف محمد الحمادي مراسل قناة الإخبارية، عن 3 أسباب وراء الإقبال الكبير على شراء المنتجات البلاستيكية مع قرب دخول شهر رمضان.

وقال إن المواد الاستهلاكية بشكل عام يزداد عليها الطلب ومن بينها المنتجات البلاستيكية، التي يرتفع حجم الطلب عليها بشكل واضح.

3 أسباب

وأرجع ذلك إلى 3 أسباب هي:

1- رخص أسعارها.

2- سهولة استخدامها والتخلص منها.

3- الكثير من السيدات يفضلن استخدامها بعدا عن مشقة “غسيل الصحون”

وأشار إلى أن حجم المبيعات في الوقت الحالي يزداد من 50 إلى 60 % مقارنة بالأشهر السابقة.

دراسة تحذر من الأدوات البلاستيكية

في سياق متصل، أثبتت دراسة حديثة، أن التعرض للمواد البلاستيكية، له دور في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومن ثم الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية.

ونقل موقع “ذا إيرث”، عن باحثين من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، تأكيدهم أن مواد مثل “بيسفينول أ” والفثالات، قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى البشر.

وأجرى فريق البحث، تجاربه على الفئران حيث عرضوها لمواد كيميائية خطرة، وتحديدا مادة الفثالات، وهي مادة كيميائية تستخدم في تعزيز صلابة البلاستيك، ترتبط بمستويات أعلى من مستويات الكوليسترول في بلازما الدم، وفق “سبوتنيك”.

وأكدت الدراسة، تأثير المواد الكيميائية المرتبطة بالبلاستيك، على ارتفاع نسبة الكوليسترول، ومخاطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية.

وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها، التي تحدد العلاقة بين التعرض لمادة “DCHP”، وارتفاع مستويات الكوليسترول، وأمراض القلب،

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