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المملكة تدين وتستنكر التصريحات العنصرية لأحد مسؤولي حكومة الاحتلال بحق...

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المملكة تدين وتستنكر التصريحات العنصرية لأحد مسؤولي حكومة الاحتلال بحق فلسطين

المملكة تدين وتستنكر التصريحات العنصرية لأحد مسؤولي حكومة الاحتلال بحق فلسطين

المملكة تدين وتستنكر التصريحات العنصرية لأحد مسؤولي حكومة الاحتلال بحق فلسطين
٠٢:١٣:٥٠ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة واستنكارها لما صدر من تصريحات مسيئة وعنصرية من أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الصهيوني، بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق.

وأكدت وزارة الخارجية، موقف المملكة الرافض لهذه التصريحات المنافية للحقيقة، والتي تسهم في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض جهود الحوار والسلام الدولي.

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مبادرة السلام العربية

كما جددت الوزارة دعم المملكة لكل الجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية على أساس مبادرة السلام العربية وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

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التصريحات المسيئة

وقال زير المالية الصهيوني، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في باريس الأحد خلال إحياء ذكرى ناشط فرنسي صهيوني مقرّب من اليمين الصهالإسرائيلي :”لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني”، وفق ما جاء في مقطع مصوّر تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أقوال سموتريتش جاءت خلال كلمته أمام حشد في العاصمة الفرنسية، وذلك إحياءً لذكرى جاك كوبر، الذي كان زعيم حركة الحرية في فرنسا.

وزعم سموتريتش أن “العرب اخترعوا شعبًا وهميًا من أجل التصدي للحركة الصهيونية، وإن هذه الحقيقة التاريخية يجب أن تُسمع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن”.

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