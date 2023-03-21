بعد ساعات قليلة.. المحكمة العليا تستطلع رؤية هلال رمضان

تواصل – فريق التحرير:

دعت المحكمة العليا، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الثلاثاء.

وطلبت ممن يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأوضحت المحكمة أنها تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

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10 مراصد فلكية بأنحاء المملكة

وعلى الرغم من أن سدير وتمير اشتهرتا بترائي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، إلا أن هناك عشرة مراصد فلكية موزعة في أنحاء مختلفة بالمملكة.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السيف، المشرف على مكتب رئيس المحكمة العليا لفضائية “الإخبارية”، إن الترائي يكون في جميع أشهر السنة، ويكون في دخول رمضان وخروجه”.

وأضاف، أن المحكمة العليا “تتلقى الشهادة من أكثر من 40 محكمة على مستوى المملكة، سواءً في جنوبها وشمال، وشرقها وغربها، ووسطها وليس فقط مختصرة على سدير وتمير”.

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40 محكمة تستقبل الشهادات

وفي مساء يوم الترائي، تفتح 40 محكمة أبوابها لاستقبال ما يرد من الشهود.

وتبدأ عملية الرصد من المراصد الفلكية بحضور قاض من المحكمة ومندوب من وزارتي الداخلية والعدل، وأيضًا من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتنقية.

وأوضح السيف، أن “توثيق القرائن لا يكون إلا من قبل قاض ثم اعتماد أسباب قرار الرؤية من عدمه يكون من أعلى سلطة قضائية بالمملكة، وهي المحكمة العليا، التي تطلع على تقارير الأرصاد الجوية، كما تطلع على التقارير الفلكية الصادرة سواءً من المركز الوطني للأرصاد”.

وأشار أيضًا إلى الاستعانة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتنقية، والتي تعين المحكمة في مدى إمكانية الرؤية من عدمه، مما يسهل من فحص الشهادة ومدى قبولها.

وقد تم أتمتة كافة عمليات المراحل الإجرائية للترائي إلكترونيًا، بدءًا من المراسم في الميدان، وانتهاءً بالاعتماد الإلكتروني لقرار دائرة الأهلة بالمحكمة العليا، وذلك بشكل لحظي وفوري.