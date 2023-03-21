“نزاهة”: إيقاف 142 مشتبهًا به من 9 وزارات و”هيئة الزكاة” في قضايا فساد

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، إيقاف 142 شخصًا من 9 وزارات و”الزكاة والضريبة والجمارك” بتهم الفساد خلال شهر شعبان الجاري.

وقالت “نزاهة” عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، إنها باشرت اختصاصاتها ومهماتها من خلال 1631 جولة رقابية، والتحقيق مع 251 مشتبهًا به.

والوزارات التي ينتهي إليها المشتبهون، هي:

-الداخلية

-الدفاع

-الحرس الوطني

– الخارجية

-الشؤون البلدية والقروية والإسكان

-الصحة

-التعليم

– الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

-الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

-هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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إيقاف 142 مشتبهًا

وكشفت «نزاهة» أنها أوقفت 142 شخصًا وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم:

-الرشوة

-استغلال النفوذ الوظيفي

-غسل الأموال

-التزوير

ويجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.

ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية: الهاتف المجاني 980، الموقع الإلكتروني https://nazaha.gov.sa/Services/ApplyReports، وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه.

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هيئة “نزاهة”

أنشئت الهيئة بمقتضى أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016، وهي الخلف القانوني لكل من ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد. وبموجب القانون جرى الغاء كل من قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008 وقانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006.

وتُعنى الهيئة بمكافحة الفساد، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع وتنفيذ إستراتيجية عامة لمكافحة الفساد والوقاية منه بشكل مؤسسي، بما يكفل الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع القضايا المرتبطة به بما فيها الفساد المالي والإداري والعمل على مباشرة التحقيقات اللازمة بخصوصه وجمع الأدلة والمعلومات المرتبطة به.