يوجد في كل بيت.. 15 فائدة طبية لا تعرفها عن هذا النوع من التوابل

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يعتبر الكمون من أهم التوابل؛ حيث يحتوي على العديد من الفوائد، وهو يتواجد ويتوفر في كل المنازل بصور وهيئات مختلفة، مثل:

1 – الكمون المطحون.

2 – بذور الكمون الكاملة.

3 – زيت الكمون العطري.

ونشر حساب “فوائد غذائية” الذي يهتم بتقديم بعض الفوائد الغذائية المتنوعة، على “تويتر، 15 فائدة طبية لا نعرفها عن هذا النوع من التوابل، وهي:

1- يحفز الهضم.

2- يحفز الرضاعة الطبيعية.

3- يعالج الطفيليات المعوية.

4- يزيد من الرغبة الجنسية.

5 – مفيد لمرضى السكري.

6- يخفف من الغازات والانتفاخ.

7- يخفف من تشنجات الأمعاء والبطن.

8- ينظم الدورة الشهرية في حالة نقصانها.

9- يقي من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

10- استعمله الهنود لعلاج الأرق، نزلات البرد وخفض الحرارة.

11 – يحتوي على الفيتامين E الذي يفتح البشرة ويمنع ظهور التجاعيد.

12- مفيد للشعر بتعزيز قوة بصيلات الشعر و يمنع التساقط والحكة و القشرة.

13- تشير بعض الدراسات إلى قدرة الكمون على تقليل الوزن وحرق الدهون.

14- تشير بعض الدراسات إلى أن الكمون يقوي الذاكرة عن طريق تحفيز الجهاز العصبي.

15- مهم للجهاز التنفسي ومضاد للاحتقان، ويساعد على التخلص من المخاط والبلغم المتراكم في منطقة الصدر والحلق.

وأشار إلى أنه حسب خبراء الصحة فإنه يمكن إضافة الكمون إلى وجبات الطعام اليومية، كما يمكن إضافته بمعدل ملعقة صغيرة لكوب واحد من الماء المغلي ثم ينقع لمدة 10 دقائق.

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