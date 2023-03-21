إطلاق خدمة الأدلة والأدوات المساعِدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، أنها أطلقت اليوم الثلاثاء، خدمة الأدلة والأدوات المساعِدة.

وأوضحت أن هذا يأتي بهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمهتمين في مجال الأعمال وتطوير أعمالهم.

وكشفت أن الخدمة تعمل على دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بمجال الأعمال عن طريق إثرائهم بالمعرفةِ اللازمة.

أفضل الممارسات والمعلومات القابلة للتطبيق

وأضافت أن ذلك يكون من خلال توفير أدلةٍ إلكترونيةٍ وكتيباتٍ، ونماذج تحتوي على أفضل الممارسات والمعلومات القابلة للتطبيق، والتي تساعدهم على تطوير أعمالهم واستدامتها.

وأكدت أن هذه الخدمة تسهم في:

1 – التعريف بأساسيات إنشاء وإدارة الأعمال التجارية.

2 – شروحات للوائح أو الإجراءات المطلوبة لممارسة الأعمال.

3 – توفير كذلك أدوات تخطيط الأعمال عن طريق وثائق استرشادية لترتيب وتبويب المعلومات مثل دراسة الجدوى وخطة العمل.

4 – إتاحة المعلومات والإرشادات الموجهة لمجتمع الأعمال التي تقدمها “منشآت” والجهات الحكومية والخاصة.

وأشارت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن الخدمة تعمل على:

1 – توفير مصادر تسهم على رفع جاهزية المنشآت.

2 – دراسة الأسواق والقطاعات والتعريف بفرص النمو.

60 أداةً ودليلاً في مجالات تخطيط الأعمال

وبينت أن النسخة الحالية من الخدمة تضم أكثر من 60 أداةً ودليلاً في مجالات تخطيط الأعمال وإدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أدوات وإستراتيجيات تنمية وتطوير الأعمال.

ودعت “منشآت” مجتمع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الخدمة، عبر زيارة هذا الرابط.

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