العظمى والصغرى.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في جازان.

كما سجل 30 درجة في شرورة والقنفذة، و29 درجة في مكة والدمام ونجران و28 درجة في الأحساء.

وأكد أنه تم تسجيل 26 درجة في المدينة و24 درجة في الرياض، وفي الجنوب انخفضت الحرارة، حيث سجلت الباحة 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

– طريف 6 درجات مئوية.

– الباحة وتبوك وحائل 8 درجات.

– القريات والطائف وأبها 9 درجات.

– المجمعة وسكاكا ورفحاء 10 درجات.

– وبيشة والعلا والدهناء 11 درجة مئوية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز انخفاض درجات الحرارة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية.

هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية, كما تكون السماء غائمة.

وبين أن الحالة تخللها سحب ممطرة على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك ولا يستبعد تكون الضباب على تلك المناطق.

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