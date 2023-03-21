مع بداية الربيع.. تعرف على 5 أشياء تميزه عن باقي الفصول

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بدأ فصل الربيع بالمملكة اعتبارًا من أمس الاثنين، مسدلاً الستار على فصل الشتاء، الذي بدأ في 22 نوفمبر 2022، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد.

وقال الدكتور عبدالله ‌المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، إن اليوم هو بداية فصل الربيع وفقًا لحركة الشمس الظاهرية.

وبين المسند في حسابه عبر موقع “تويتر”، أهم خصائص فصل الربيع على النحو التالي:

-يحدث في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء ويبدأ فصل الربيع وفقًا لحركة الشمس الظاهرية.

-يتساوى في مثل هذه الأيام الليل والنهار في كافة خطوط العرض (تقريبًا).

تشرق الشمس مع الشرق تمامًا (90 درجة) وتغرب مع الغرب تمامًا (270 درجة).

-أول يوم من أيام فصل الربيع، تكون المسافة بين الأرض والشمس عندئذ حوالي 148.9 مليون كم.

-تاريخيًا يعتبر فصل الربيع أكثر فصول السنة حدوثًا للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء، وأخيرًا فصل الخريف.

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