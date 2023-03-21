“الذهب” يواصل لمعانه مع تخوف المستثمرين من قرارات “الفيدرالي” غدًا

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، غدًا الأربعاء.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1982.29 دولار للأوقية بحلول الساعة (05:46) بتوقيت جرينتش، بحسب “رويترز”.

في الوقت نفسه، قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1984.30 دولار.

ويعد الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين المالي، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل السبائك التي لا تدر عائدًا أكثر جاذبية، إذ أنها تقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.

في الوقت نفسه، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 22.57 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 في المئة إلى 986.53 دولار وصعد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1417.54 دولار.

ومحليًا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في أسواق المملكة مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

أسعار الذهب اليوم محليًا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.50 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 219.55 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره اليوم الثلاثاء نحو 209.57 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.63 ، وعيار 14 بـ 139.71 ، وعيار 12 سجل 119.75 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7449 ريالا، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1677 ، وسعر كيلو الذهب نحو 239,505 .

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