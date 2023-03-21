الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“الذهب” يواصل لمعانه مع تخوف المستثمرين من قرارات “الفيدرالي” غدًا
العظمى والصغرى.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء المملكة
خطوة بخطوة.. تفاصيل ومراحل عملية رؤية هلال شهر رمضان (فيديو)
تفاصيل نظام غذائي يقلل من خطر الوفاة بين مرضى السكري
والسبب صادم.. رابع بنك أمريكي في طريقه للانهيار
وظائف شاغرة بـ”خدمات الملاحة الجوية” للعمل في جدة.. الشروط ورابط التقديم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الذهب” يواصل لمعانه مع تخوف المستثمرين من قرارات “الفيدرالي” غدًا

“الذهب” يواصل لمعانه مع تخوف المستثمرين من قرارات “الفيدرالي” غدًا

“الذهب” يواصل لمعانه مع تخوف المستثمرين من قرارات “الفيدرالي” غدًا
١١:٥٩:٣٦ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، غدًا الأربعاء.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1982.29 دولار للأوقية بحلول الساعة (05:46) بتوقيت جرينتش، بحسب “رويترز”.

في الوقت نفسه، قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1984.30 دولار.

ويعد الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين المالي، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل السبائك التي لا تدر عائدًا أكثر جاذبية، إذ أنها تقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.

في الوقت نفسه، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 22.57 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 في المئة إلى 986.53 دولار وصعد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1417.54 دولار.

ومحليًا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في أسواق المملكة مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

أسعار الذهب اليوم محليًا 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.50 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 219.55 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره اليوم الثلاثاء نحو 209.57 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.63 ، وعيار 14 بـ 139.71 ، وعيار 12 سجل 119.75 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7449 ريالا، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1677 ، وسعر كيلو الذهب نحو 239,505 .

اقرأ أيضًا:

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 210 ريالات

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الذهب عيار 21 عيار الذهب اليوم

مواد ذات صلة

المزيد
«الإيكونوميست»: جرائم القتل حصدت 280 ألفاً بأمريكا خلال 35 عاماً

«الإيكونوميست»: جرائم القتل حصدت 280 ألفاً بأمريكا خلال 35 عاماً

١٢:٣٨ ص، الجمعة، ١٧ فبراير ٢٠١٧
بالصور.. جراحة دقيقة تنقذ «جَمَلاً» تفوق قيمته مليوني ريال بحائل

بالصور.. جراحة دقيقة تنقذ «جَمَلاً» تفوق قيمته مليوني ريال بحائل

١١:٥٦ ص، الأربعاء، ٠٩ ديسمبر ٢٠١٥
«الصحة»: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و59 حالة شفاء

«الصحة»: تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و59 حالة شفاء

١٢:٤٢ م، الأثنين، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
العدل تتيح التحقق إلكترونيًا من صكوك حصر الورثة القديمة الصادرة من جميع المحاكم

العدل تتيح التحقق إلكترونيًا من صكوك حصر الورثة القديمة الصادرة من جميع المحاكم

٠٩:١٨ م، الأحد، ٠٣ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *