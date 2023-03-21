شرطة جدة تُطيح بمواطن سرق سيارة أمام محل تجاري

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ألقت شرطة جدة، القبض على مواطن بتهمة سرقة سيارة أمام محل تجاري.

وفي التفاصيل، قبضت شرطة جدة على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري (تم استردادها).

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص، على ما أفاد الأمن العام في حسابه عبر موقع “تويتر”.

عقوبة سرقة السيارات

يطبق على سرقة السيارات عقوبة السرقة في إقامة الحد في حال توافر مجموعة من الشروط:

وفي حال عدم توافر الشروط التي سننوه عنها، فإن عقوبة المتهم بسرقة السيارة هي التوقيف لمدة لا تقل عن خمسة أيام وللقاضي أن يقرر مدة أكبر في حال وجد ضرورة.

وله أن يجددها وفق سلطته التقديرية، ولسرقة السيارات صور عديدة تختلف العقوبة بكل حال من هذه الأحوال.

شروط حد السرقة

تقع هذه الجريمة في حال كانت السيارة في حدود المنزل إن كانت في كراج السيارة المخصص لها، أو كانت السيارة داخل سور المنزل في الحديقة، وهنا تعتبر السيارة في حرز، والحرز يعتبر من أهم الشروط لإقامة حد السرقة.

ولذلك في مثل هذه الحالات لا يتم النظر إذا كانت السيارة مغلقة أو مفتوحة، ولا إن كان عليها حارس يحرسها أو لا.

ولكن في حال كان مالك السيارة قد أهملها وفرط بها كأن ترك السيارة مفتوحة، أو كان المحرك يعمل، ومفاتيح السيارة بداخلها أو بالقرب منها، فيفقد شرط إقامة حد السرقة بنداً مهماً في الحرز ويكتفي بتطبيق حكم التوقيف.

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سرقة وانتحال صفة

وفي 15 من مارس الجاري، تمكنت شرطة جدة، من الإطاحة بمواطن، لارتكابه عدة حوادث جنائية.

وتمثل ذلك في استخدام مركبات بلوحات مسروقة، وانتحال صفة غير صحيحة، وسلب مبالغ مالية.

وأضاف بيان “الأمن العام”، أنه بعد تمكن شرطة جدة من القبض على المتهم، جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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