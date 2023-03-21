الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
شرطة جدة تُطيح بمواطن سرق سيارة أمام محل تجاري
مع بداية الربيع.. تعرف على 5 أشياء تميزه عن باقي الفصول
“الذهب” يواصل لمعانه مع تخوف المستثمرين من قرارات “الفيدرالي” غدًا
العظمى والصغرى.. استمرار انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء المملكة
خطوة بخطوة.. تفاصيل ومراحل عملية رؤية هلال شهر رمضان (فيديو)
تفاصيل نظام غذائي يقلل من خطر الوفاة بين مرضى السكري

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شرطة جدة تُطيح بمواطن سرق سيارة أمام محل تجاري

شرطة جدة تُطيح بمواطن سرق سيارة أمام محل تجاري

شرطة جدة تُطيح بمواطن سرق سيارة أمام محل تجاري
١٢:٢١:١٦ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة جدة، القبض على مواطن بتهمة سرقة سيارة أمام محل تجاري.

وفي التفاصيل، قبضت شرطة جدة على مواطن لسرقته مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري (تم استردادها).

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص، على ما أفاد الأمن العام في حسابه عبر موقع “تويتر”.

عقوبة سرقة السيارات 

يطبق على سرقة السيارات عقوبة السرقة في إقامة الحد في حال توافر مجموعة من الشروط:

وفي حال عدم توافر الشروط التي سننوه عنها، فإن عقوبة المتهم بسرقة السيارة هي التوقيف لمدة لا تقل عن خمسة أيام وللقاضي أن يقرر مدة أكبر في حال وجد ضرورة.

وله أن يجددها وفق سلطته التقديرية، ولسرقة السيارات صور عديدة تختلف العقوبة بكل حال من هذه الأحوال.

شروط حد السرقة

تقع هذه الجريمة في حال كانت السيارة في حدود المنزل إن كانت في كراج السيارة المخصص لها، أو كانت السيارة داخل سور المنزل في الحديقة، وهنا تعتبر السيارة في حرز، والحرز يعتبر من أهم الشروط لإقامة حد السرقة.

ولذلك في مثل هذه الحالات لا يتم النظر إذا كانت السيارة مغلقة أو مفتوحة، ولا إن كان عليها حارس يحرسها أو لا.

ولكن في حال كان مالك السيارة قد أهملها وفرط بها كأن ترك السيارة مفتوحة، أو كان المحرك يعمل، ومفاتيح السيارة بداخلها أو بالقرب منها، فيفقد شرط إقامة حد السرقة بنداً مهماً في الحرز ويكتفي بتطبيق حكم التوقيف.

اقرأ أيضًا:

مشهد إنساني.. شاهد ما فعلته دورية شرطة مع هذا الشخص (فيديو)

سرقة وانتحال صفة 

وفي 15 من مارس الجاري، تمكنت شرطة جدة، من الإطاحة بمواطن، لارتكابه عدة حوادث جنائية.

وتمثل ذلك في استخدام مركبات بلوحات مسروقة، وانتحال صفة غير صحيحة، وسلب مبالغ مالية.

وأضاف بيان “الأمن العام”، أنه بعد تمكن شرطة جدة من القبض على المتهم، جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

خلاف ينتهي باعتداء وتهديد بإطلاق نار في الرياض.. والشرطة تتدخل

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم جرائم السرقة بالمملكة شرطة جدة عقوبة سرقة السيارة

مواد ذات صلة

المزيد
بعد تخفيف قيود كورونا.. تحذيرات من تسجيل أكثر من مليون حالة وفاة بالصين 

بعد تخفيف قيود كورونا.. تحذيرات من تسجيل أكثر من مليون حالة وفاة بالصين 

٠٢:٠١ م، السبت، ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢
شاهد.. لحظة تفجير مدخنتي محطة توليد طاقة بأسكتلندا

شاهد.. لحظة تفجير مدخنتي محطة توليد طاقة بأسكتلندا

١٠:٠٠ م، السبت، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٥
مدينة مصرية تسجل درجة حرارة 10 تحت الصفر

مدينة مصرية تسجل درجة حرارة 10 تحت الصفر

٠٣:٢١ م، الجمعة، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول بجزر فرسان في جازان

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول بجزر فرسان في جازان

٠٥:٥٢ م، الجمعة، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *