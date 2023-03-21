وظائف شاغرة بـ”خدمات الملاحة الجوية” للعمل في جدة.. الشروط ورابط التقديم
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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية “SANS”، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
1 – محلل مشروع:
* المؤهلات والمتطلبات:
– مهارات تواصل خطية وشفويه ممتازة.
– مهارات استثنائية في البحث وإعداد التقارير.
– معرفة تحليل المشروع في مجال ذي صلة.
– معرفة عملية بالقوانين والمعايير المعمول بها في الصناعة.
– يبرع في تكنولوجيا الكمبيوتر وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
– المعرفة والخبرة: 0 – 3 سنوات خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
– التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة.
2 – أخصائي حماية البيانات.
* المؤهلات والمتطلبات:
– المعرفة والخبرة: مطلوب 3 إلى 6 سنوات من الخبرة في الحوكمة والامتثال للمخاطر وتطوير السياسات.
– التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني، ذكاء الأعمال، أمن المعلومات، التخصص القانوني أو ما يعادلها.
* طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).