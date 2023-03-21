الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف شاغرة بـ”خدمات الملاحة الجوية” للعمل في جدة.. الشروط ورابط التقديم
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وظائف شاغرة بـ”خدمات الملاحة الجوية” للعمل في جدة.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة بـ”خدمات الملاحة الجوية” للعمل في جدة.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة بـ”خدمات الملاحة الجوية” للعمل في جدة.. الشروط ورابط التقديم
١٠:٣٩:٣٨ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية “SANS”، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – محلل مشروع:

* المؤهلات والمتطلبات:

– مهارات تواصل خطية وشفويه ممتازة.

– مهارات استثنائية في البحث وإعداد التقارير.

– معرفة تحليل المشروع في مجال ذي صلة.

– معرفة عملية بالقوانين والمعايير المعمول بها في الصناعة.

– يبرع في تكنولوجيا الكمبيوتر وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

– المعرفة والخبرة: 0 – 3 سنوات خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

– التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة.

2 – أخصائي حماية البيانات.

* المؤهلات والمتطلبات:

– المعرفة والخبرة: مطلوب 3 إلى 6 سنوات من الخبرة في الحوكمة والامتثال للمخاطر وتطوير السياسات.

– التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني، ذكاء الأعمال، أمن المعلومات، التخصص القانوني أو ما يعادلها.

* طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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