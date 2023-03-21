وظائف شاغرة بـ”خدمات الملاحة الجوية” للعمل في جدة.. الشروط ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية “SANS”، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – محلل مشروع:

* المؤهلات والمتطلبات:

– مهارات تواصل خطية وشفويه ممتازة.

– مهارات استثنائية في البحث وإعداد التقارير.

– معرفة تحليل المشروع في مجال ذي صلة.

– معرفة عملية بالقوانين والمعايير المعمول بها في الصناعة.

– يبرع في تكنولوجيا الكمبيوتر وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

– المعرفة والخبرة: 0 – 3 سنوات خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

– التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة.

2 – أخصائي حماية البيانات.

* المؤهلات والمتطلبات:

– المعرفة والخبرة: مطلوب 3 إلى 6 سنوات من الخبرة في الحوكمة والامتثال للمخاطر وتطوير السياسات.

– التعليم والشهادات: مطلوب درجة البكالوريوس في الأمن السيبراني، ذكاء الأعمال، أمن المعلومات، التخصص القانوني أو ما يعادلها.

* طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).