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“يا باغي الخير أقبل”.. 10 وصايا تجعل رمضان أفضل شهر مرّ عليك
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“يا باغي الخير أقبل”.. 10 وصايا تجعل رمضان أفضل شهر مرّ عليك

“يا باغي الخير أقبل”.. 10 وصايا تجعل رمضان أفضل شهر مرّ عليك

“يا باغي الخير أقبل”.. 10 وصايا تجعل رمضان أفضل شهر مرّ عليك
١٢:٢٣:٣٥ م، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ها قد أقبل رمضان وهبت رياح الطاعة، وسعى للمهجورين بالصلح، ووصلت البشارة للمنقطعين بالوصل، وللمذنبين بالعفو، وللمستوجبين النار بالعتق.

في هذا السياق، اقترح خبير التنمية البشرية أحمد الشقيري 10 وصايا لو تم تطبيقها في رمضان سيكون من أفضل الأشهر على الإطلاق.

1 – الاعتذار

الاعتذار من شم الكبار، مقترحًا عمل قائمة بكل من ظلمناهم وسرعة رد المظالم لأهلها ولو بالاعتذار، وأن كانوا في عداد الأموات فبالصدقة.

2 – تأمل القرآن

بالحرص على تطبيق قاعدة “كم آية فهمت من القرآن وليس كم آية قرأت؛ “لأن فهم الآيات أعمق أثرًا في النفس من مجرد قراءته”.

3 – الصوم عن سيئات الأفكار

وذلك من خلال تجربة أن يصوم عن أي فكرة سيئة مثلا: “الجنس الآخر.. الحسد.. سوء الظن .. أو يصوم عن التركيز على عيوب الناس.

4 – الصوم عن وسائل التواصل الاجتماعي لعدة ساعات 

بتحديد ساعات معينة يتم فيها غلق كل وسائل التواصل؛ لأن كثرة التعلق بوسائل التواصل الاجتماعي يمنع الصائم من التفكر في خلق الله.

5 – الصدقة

الصدقة من أهم القربات إلى الله تعالى في رمضان، بأن يتصدق الصائم بأي طريقة يجدها مناسبة أو عن طريق جواله للجمعيات الموثوقة.

6 – صلاة الفجر

الحرص على صلاة الفجر بالمسجد أهم من صلاة التروايح؛ لأن صلاة الفجر فرض وصلاة التراويح سنة، والجمع بينهما فضل عظيم.

7 – سامح من ظلمك

أن يسامح الشخص من ظلمه أو أغضبه.. شي عظيم على النفس، لكن عندما يكون لوجه الله تعالى يهون ويسهل فاعفو ليعفو الله عنك.

8 – التطوع

ما أجمل السعي في قضاء حوائج الناس والتطوع لخدمة عباد الله والعمل على إفطار الصائمين.

9 – حسن الإفطار

تنظيم الإفطار وذلك بتناول المفيد من الطعام للصحة والجسم، والتقليل من النشويات والحلويات والدهون، فشهر رمضان هو شهر الصوم.

10 – كن عبدًا لاسم من أسماء الله الحسنى

في أول يوم من رمضان يقرأ الصائم كل أسماء الله الحسنى، ويختار اسمًا ويتأمل فيه بأن يكون عبدًا له، وخلال الشهر يبحر ويتعمق في هذا الاسم.

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