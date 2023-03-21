خطوة بخطوة.. تفاصيل ومراحل عملية رؤية هلال شهر رمضان (فيديو)

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تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، صوب المحكمة العليا، حيث من المقرر الإعلان عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك من عدمه.

تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان

ودعت المحكمة عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ اليوم الثلاثاء.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.

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10 مراصد فلكية في أنحاء المملكة

وعلى الرغم من أن سدير وتمير اشتهرتا بترائي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، إلا أن هناك عشرة مراصد فلكية موزعة في أنحاء مختلفة بالمملكة.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السيف، المشرف على مكتب رئيس المحكمة العليا لفضائية “الإخبارية”، إن الترائي يكون في جميع أشهر السنة، ويكون في دخول رمضان وخروجه”.

وأضاف، أن المحكمة العليا “تتلقى الشهادة من أكثر من 40 محكمة على مستوى المملكة، وليست فقط مختصرة على سدير وتمير”.

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40 محكمة لاستقبال الشهادات

وفي مساء يوم الترائي، تفتح 40 محكمة أبوابها لاستقبال ما يرد من الشهود.

وتبدأ عملية الرصد من المراصد الفلكية بحضور قاض من المحكمة ومندوب من وزارتي الداخلية والعدل، وأيضًا من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتنقية.

وأوضح السيف، أن “توثيق القرائن لا يكون إلا من قبل قاض ثم اعتماد أسباب قرار الرؤية من عدمه يكون من أعلى سلطة قضائية بالمملكة، وهي المحكمة العليا، التي تطلع على تقارير الأرصاد الجوية. كما تطلع على التقارير الفلكية الصادرة سواءً من المركز الوطني للأرصاد”.

وأشار أيضًا إلى الاستعانة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتنقية،والتي تعين المحكمة في مدى إمكانية الرؤية من عدمه، مما يسهل من فحص الشهادة ومدى قبولها.

وقد تم أتممت كافة عمليات المراحل الإجرائية للترائي إلكترونيًا، بدءًا من المراسم في الميدان، وانتهاءً بالاعتماد الإلكتروني لقرار دائرة الأهلة بالمحكمة العليا، وذلك بشكل لحظي وفوري.