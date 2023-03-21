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والسبب صادم.. رابع بنك أمريكي في طريقه للانهيار

والسبب صادم.. رابع بنك أمريكي في طريقه للانهيار

والسبب صادم.. رابع بنك أمريكي في طريقه للانهيار
١٠:٥٧:١٢ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يبدو أن رابع بنك أمريكي يخطو خطوات سريعة نحو الانهيار أيضا بعد سقوط كبرى البنوك وعلى رأسها سيليكون فالي وسيجنتشر.

وهبط سهم البنك الأمريكي “فيرست ريبابليك بنك” في تداولات، أمس الاثنين، بنحو 47% وذلك بعد فشل صفقة إنقاذ بمليارات الدولارات رتبتها كبرى البنوك الأمريكية له.

ورغم جهود الحكومة الأمريكية والدعم الكبير الذي قدمته للبنوك لمنع هذا النزيف المستمر، فإن أسهم البنك هبطت بشكل متسارع.

وقبل أيام انهار بنك “وادي السيليكون” و”بنك سيغنتشر”  ما أثار مخاوف من أن العملاء القلقين قد يسحبون ودائعهم من البنوك الأمريكية الأخرى.

وأغلق سهم “فيرست ريبابليك بنك” تعاملات الاثنين على انخفاض بنسبة 47.11% عند 12.18 دولار، بحسب بيانات وكالة “بلومبرغ”.

استمرار رفع الفائدة 

في سياق متصل، كشف  الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف، أن من بين أسباب سقوط البنوك هو استمرار رفع أسعار الفائدة.

وأضاف: “بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة أصبح الاستثمار في صناديق أسواق المال أكثر ربحية من الاحتفاظ بالأموال المودعة في البنك”.

ويعقد “الفيدرالي الأمريكي” اجتماعه، غدا الأربعاء، للنظر في ما إذا كان سيرفع الفائدة مرة أخرى أم سيبقيها كما هي.

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