دراسات تحذر من وجود علاقة بين أمراض اللثة والضعف الجنسي

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من المعروف أن هناك علاقة دائمة بين أمراض الفم، والأمراض العضوية في مناطق أخرى بالجسم.

لكن ربما يجهل كثير من الناس وجود علاقة بين أمراض اللثة والضعف الجنسي لدى الرجال، كما توصلت العديد من الدراسات.

ويعد السبب الأكثر شيوعًا لأمراض اللثة هو قلة الاهتمام بنظافة الفم.

ويقول الصيدلي البريطاني عباس كناني، إن هناك العديد من الدراسات التي كشقت عن الارتباط بين ضعف الانتصاب وأمراض اللثة المزمنة.

مخاطر أمراض اللثة

ووفقًا لتحذيرات الأطباء، فإن ترك أمراض اللثة دون علاج، قد يؤدي إلى التهابات عميقة تؤدي إلى فقدان الأنسجة والعظام، مما قد يؤدي أيضًا إلى حدوث التهاب مزمن يضر بالخلايا البطانية، والتي تشكل الأوعية الدموية المبطنة، وتشمل الأوعية الدموية في القضيب.

وأضاف كناني: “عندما تتلف هذه الخلايا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى ضعف الانتصاب”، بحسب ما أوردت صحيفة “إكسبريس”.

“يسبب الالتهاب في أي مكان في الجسم تأثيرًا مضاعفًا للتغيرات الكيميائية الحيوية في مجرى الدم التي تساعد الجسم على إصلاح الأنسجة الملتهبة، ولكن الالتهاب المزمن يعني أن كيمياء الدم لا تعود أبدًا إلى طبيعتها، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”، بحسب تحذيره.

إذ “تصنف أمراض اللثة على أنها عامل خطر مستقل لأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض القلب والأوعية الدموية تزيد من خطر ضعف الانتصاب”، وفقًا لـ كناني.

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مشكلة ضعف الانتصاب

وكشفت دراسة نُشرت في مجلة الطب الجنسي في عام 2013، أنه من بين مجموعة من 80 رجلاً يعانون من ضعف الانتصاب، كان 53 بالمائة منهم يعانون من أمراض اللثة المزمنة.

في حين أن مجموعة مؤلفة من 82 رجلاً لم يعان أفرادها من ضعف الانتصاب، فقط 23 في المائة منهم كانوا يعانون من مشاكل في اللثة.

وقال كناني: “النتائج لا تظهر أن أمراض اللثة تسبب ضعف الانتصاب، ولكن هناك ارتباط – الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بأمراض اللثة يميلون إلى الإصابة بضعف الانتصاب أكثر من الرجال غير المصابين بأمراض اللثة”.

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العلاقة بين ضعف الانتصاب والتهاب اللثة المزمن

وتوصل بحث نُشر في المجلة الأمريكية لصحة الرجال في عام 2018، إلى وجود صلة بين أمراض اللثة وضعف الانتصاب.

وخلص الباحثون من خلال التحليل التلوي لتسع دراسات إلى أنه “من الأدبيات التي تمت مراجعتها، يبدو أن هناك علاقة إيجابية بين ضعف الانتصاب والتهاب اللثة المزمن. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التجارب السريرية جيدة التصميم للرقابة في هذا الصدد”.

وأضافوا: “يتم التأكيد على أنه يجب على الأطباء إحالة المرضى الذين يعانون من ضعف الانتصاب إلى مقدمي الرعاية الصحية عن طريق الفم لإجراء تقييم شامل عن طريق الفم وعلاجه”.

وأشار كناني إلى أنه قد يكون هناك عدة أسباب لهذا الارتباط، لافتًا إلى أنه “على الرغم من البحث المستمر في العلاقة بين ضعف الانتصاب وضعف صحة اللثة، إلا أنه من الصعب دراسة هذه المسألة”.

وأوضح أن “هناك العديد من القواسم المشتركة التي قد تكون وراء الصلة الظاهرة مثل مرض السكري الكامن أو ارتفاع ضغط الدم، وسوء الحالة الصحية العامة، ونقص العناية الطبية لأمراض اللثة وأمراض الأوعية الدموية”.

أعراض أمراض اللثة

-نزيف اللثة عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط أو تناول الأطعمة الصلبة مثل التفاح

-تورم اللثة واحمرارها والتهابها.

الوقاية من أمراض اللثة

وتوصي هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا للوقاية من أمراض اللثة، بما يلي:

-تفريش الأسنان بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين في اليوم على الأقل – ابصق بعد غسل أسنانك بالفرشاة ولا تشطفه.

-تنظيف ما بين أسنانك كل يوم باستخدام الخيط أو الفرشاة بين الأسنان.

-استبدل فرشاة أسنانك كل شهر إلى ثلاثة أشهر.

-زيارة طبيب الأسنان لإجراء فحوصات منتظمة، خاصة إذا كنت حاملاً أو مصابة بمرض السكري من النوع 2.