ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 210 ريالات

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في أسواق المملكة مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.50 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 219.55 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره اليوم الثلاثاء نحو 209.57 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.63 ، وعيار 14 بـ 139.71 ، وعيار 12 سجل 119.75 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7449 ريالا، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1677 ، وسعر كيلو الذهب نحو 239,505 .

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 238.80 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 218.90 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره اليوم الاثنين نحو 208.96 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.10 ، وعيار 14 بـ 139.30 ، وعيار 12 سجل 119.40 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7427 ريالا، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1672 ، وسعر كيلو الذهب نحو 238,801 .

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