التفاصيل وشروط التقديم.. بدء استقبال طلبات التوظيف بجامعة نجران

تواصل – فريق التحرير:

تعلن جامعة نجران عن توفر وظائف بنظام العقود والتعاون، للجنسين، للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هـ، لحملة الماجستير للتدريس في تخصصات المحاسبة، وإدارة الأعمال بالكلية التطبيقية بشرورة.

وفيما يلي التفاصيل:

الشروط

-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

-حاصلًا على درجة الماجستير مع معادلتها في حال كانت من جامعة خارجية.

-اجتياز المتقدم للاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص وبدرجة لا تقل عن 60%.

-اجتياز المقابلة الشخصية.

-الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص.

وحددت الجامعة المستندات المطلوبة، وتتمثل:

-صورة مصدقة من المؤهل المطلوب.

-صور معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة

-صور من الخبرات الأكاديمية إن وجدت.

-صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.

اقرأ أيضًا:

وظائف أكاديمية بجامعة نجران.. التفاصيل وشروط التقديم

طريقة التقديم

أوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح الآن بدءاً من تاريخ 1444/08/29هـ الموافق 2023/03/21م ولمدة أربعة أيام.

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

البريد – (APPLIED_SHW@nu.edu.sa).

-تُستبعد الطلبات الناقصة وتعد لاغية، أو الواردة بعد تاريخ التقديم الموضح أعلاه

-كما لا تقبل المستندات مناولة.

اقرأ أيضًا:

يبدأ من الغد.. جامعة نجران: استقبال طلبات الحركات الأكاديمية للفصل الدراسي الثالث