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لهذا السبب.. سيؤول تفرض عقوبات على 4 أشخاص و6 كيانات في بيونج يانج

لهذا السبب.. سيؤول تفرض عقوبات على 4 أشخاص و6 كيانات في بيونج يانج

لهذا السبب.. سيؤول تفرض عقوبات على 4 أشخاص و6 كيانات في بيونج يانج
٠٩:٥١:٣٤ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 4 أشخاص و6 كيانات مرتبطة ببرامج التسلح في كوريا الشمالية.

عقوبات على 4 أفراد و 6 كيانات

وأوضحت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، أنه تم فرض عقوبات على 4 أفراد و 6 كيانات مرتبطة ببرنامج تطوير الأسلحة لبيونج يانج.

سيؤول تحيل 4 نشطاء مدنيين للمحاكمة

في الوقت نفسه، أحالت سيؤل 4 نشطاء مدنيين في مدينة تشانجون إلى المحاكمة، بدعوى انتهاكهم قانون الأمن الوطني “المناهض للشيوعية”، وعملهم مع شبكة تجسس موالية لكوريا الشمالية.

وحسب وكالة “يونهاب” الرسمية فإن النشطاء الـ 4 متهمون بجمع المعلومات المتعلقة بالأوضاع المحلية، وإبلاغ بيونج يانج بها وفقًا للتوجيهات.

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يأتي هذا بعد إعلان كوريا الشمالية تدريبات عسكرية لتحسين قدراتها النووية، مؤكدة انه تم إطلاق صاروخ باليستي مداه 800 كلم خلال التدريبات العسكرية.

وقال زعيم كوريا الشمالية إن التدريبات العسكرية رسالة قوية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مؤكدًا أن بلاده يجب أن تكون مستعدة لشن هجوم نووي في أي وقت.

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الكلمات الدلالية:
السلاح النووي بيون يانج سيؤل عقوبات كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

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