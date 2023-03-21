زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب شرق تايوان

تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، شرق تايوان، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الصيني.

وحسب المركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 09.45 بالتوقيت المحلي (04.45 بتوقيت موسكو).

وأفاد المركز، بأن مركز الزلزال في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي للجزيرة، وبعمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن أي أضرار أو إصابات.

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زلزال قوي يضرب كوستاريكا

ومن جهة أخرى، ضرب زلزال قوي كوستاريكا، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (9.360 شمالا) وخط طول (84.094 غربا).

ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار.

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56 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 56 ألف قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية، وفقًا لوكالات أنباء.

50 ألف قتيل في تركيا

ومن جهتها، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أمس الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا ‎الزلزال في تركيا إلى 50.096 قتيلاً.

وقالت إن 50.096 شخصًا بينهم 6807 أجانب، لقوا حتفهم في الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش وجنوب تركيا.

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5900 حالة وفاة في شمال سوريا

وفي شمال سوريا، تم الإبلاغ عن 5900 حالة وفاة، ولكن من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير، وفقًا لـ”دويتشه فيله”.

وهناك الكثير من الناس الآن بلا مأوى، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تأثر حوالي 8.8 مليون شخص بعواقب الزلزال.

وبعد معاناة الحرب فاقم الزلزال من معاناة السكان الذين أصبحت أعداد كبيرة منهم بلا مأوى.