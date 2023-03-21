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توضيح مهم من “التأمينات الاجتماعية” حول صرف منحة الزواج

توضيح مهم من “التأمينات الاجتماعية” حول صرف منحة الزواج

توضيح مهم من “التأمينات الاجتماعية” حول صرف منحة الزواج
٠٩:٢٩:٢٦ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع للتأمينات الاجتماعية مع سؤال مستفيدة قالت فيه: “‏‎هل يتم إيداع المبلغ مباشرة بعد تسجيل الزواج في نفس الشهر ؟”.

وأجابت التأمينات: “بعد تسجيل الزواج لدى الجهة المختصة يتم إيقاف المعاش وتصرف منحة الزواج بشكل تلقائي دون حاجة الوريثة لتقديم طلب”.

تعويض “ساند”

في وقت سابق، تفاعل حساب “العناية بالعملاء” التابع للتأمينات الاجتماعية مع سؤال مغرد بشأن شروط صرف تعويض “ساند” للمرة الثانية.

وقال المغرد: “كنت مسجل في شركة وانتهى عقدي وأخذت ساند ومستحقاتي، الحين بسجل في شركة ثانية إذا انتهى عقدي، أقدر آخذ مستحقات من التأمينات وآخذ ساند مرة ثانية”.

وأضافت التأمينات: يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لنظام التأمينات.

وأكدت أن ذلك خلال مدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثانية.

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