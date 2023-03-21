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كثرة التواجد خارج المملكة هل تحرمك من “حساب المواطن”؟
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كثرة التواجد خارج المملكة هل تحرمك من “حساب المواطن”؟

كثرة التواجد خارج المملكة هل تحرمك من “حساب المواطن”؟

كثرة التواجد خارج المملكة هل تحرمك من “حساب المواطن”؟
٠٨:٥١:٣٥ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

من بين الأسئلة الأكثر شيوعًا لمستفيدي “حساب المواطن”، هو مدى تأثير تواجدهم خارج المملكة لفترات طويلة على استحقاق الدعم.

وجاء في أحدث تساؤل من مواطن يقول إنه: “متزوج من خليجية ومن أم خليجية وكثير السفر إلى أقاربي، وكل فترة ينخصم من المبلغ بحجة السفر، وما أدري هل المطلوب مني عدم السفر أو يوجد استثناء؟”.

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وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة”.

وأضافت: “وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي”.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

شروط التسجيل في حساب المواطن

-يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط حاملي بطاقات التنقل.

الإقامة داخل جدول المملكة، وألا يكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية.

-توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .
2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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