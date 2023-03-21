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خبير طقس: اليوم الانقلاب الربيعي في النصف الشمالي من الأرض وهذه تأثيراته
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خبير طقس: اليوم الانقلاب الربيعي في النصف الشمالي من الأرض وهذه تأثيراته

خبير طقس: اليوم الانقلاب الربيعي في النصف الشمالي من الأرض وهذه تأثيراته

خبير طقس: اليوم الانقلاب الربيعي في النصف الشمالي من الأرض وهذه تأثيراته
٠٨:٤١:١٦ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء 29 من شعبان يكون الانقلاب الربيعي في النصف الشمالي من الأرض.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الظاهرة عبارة عن تعامد الشمس على خط الاستواء بحيث تعبر اليوم الشمس ظاهريًا خط الاستواء منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي.

فترة انتقالية بالتدريج من الشتاء إلى فصل الصيف

وأضاف الظاهرة تكتمل بأن تكون أشعة الشمس عامودية على منطقة الاستواء وهي فترة انتقالية بالتدريج من الشتاء إلى فصل الصيف، مبينًا أنه يمكن تقسيم مناخ فصل الربيع إلى ثلاث مناخات:

1 – تكثر فيه الرياح المتغيرة الاتجاه المثيرة للأتربة.

2-  وسطه يصبح الليل لطيفًا ويميل للحرارة نهارًا إلى حار.

3 –  فيما تكون أجواء آخر الربيع معتدلة ليلاً وحارة نهارًا.

4 – تشتهر هذه الفترة بالتقلبات الجوية السريعة والمتلاحقة.

5 – أول فصل الربيع يأخذ من خصائص الشتاء من ناحية البرودة ليلاً ومعتدل نهارًا.

وأشار إلى أنه في الانقلاب الربيعي يكون “موسم المراويح” أو السريات وهي سحب رعدية ممطرة، وأحياناً تكون من السحب العملاقة الكاسرة وهي من النوع الخطرة التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزرة مطرها وشدة رياحها وكبر حبات بردها.

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الكلمات الدلالية:
الانقلاب الربيعي الحصيني الشتاء الصيف المناخ تعامد الشمس خط الاستواء موسم المراويح

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