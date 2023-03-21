الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب شرق تايوان
9 أهداف لتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
كثرة التواجد خارج المملكة هل تحرمك من “حساب المواطن”؟
“الموارد البشرية” تكشف حقيقة تأثير وثيقة العمل الحر على معاش الضمان
خبير طقس: اليوم الانقلاب الربيعي في النصف الشمالي من الأرض وهذه تأثيراته
تهيئة سطح المسجد الحرام للمعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تهيئة سطح المسجد الحرام للمعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

تهيئة سطح المسجد الحرام للمعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

تهيئة سطح المسجد الحرام للمعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان
٠٨:٢٥:٠٧ ص، الثلاثاء، ٢٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سطح المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنه تم توفير جميع الخدمات التشغيلية والفنية وتهيئة السطح لقاصدي المسجد الحرام.

اقرأ أيضًا:

سمو نائب أمير مكة يتفقد استعدادات الإدارات العاملة بالمسجد الحرام لموسم رمضان

جاهزية الكوادر البشرية

وشدد على جاهزية الكوادر البشرية المؤهلين على تنظيم وإدارة الحشود وفق خطة موسم شهر رمضان التشغيلية.

وأكد السديس تكامل الخدمات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالمسجد الحرام، لاستقبال المعتمرين والمصلين، ليؤدوا نُسكهم بكل يسر وسهولة في الشهر الكريم.

إطلاق أكبر خطة تشغيلية لشهر رمضان

وفى إطار الاستعدادات لاستقبال العدد الكبير المتوقع من ضيوف الرحمن تم إطلاق أكبر خطة تشغيلية لشهر رمضان.

وتعتمد الخطة على تنويع وتكثيف المبادرات والبرامج والخدمات لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين والزوار، وإعطاء أولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف.

اقرأ أيضًا:

جدول صلاتيّ التراويح والتهجد بالمسجد الحرام لعام 1444هـ ولقاء مع الأئمة

وتهتم شؤون الحرمين برحلة المعتمر والمصلى والزائر منذ وصولهم للساحات الخارجية.

وتعمل على تقديم الخدمات للمعتمرين والزوار فى المطاف والمسعى وأماكن الصلاة والاعتكاف، والصلاة فى الروضة الشريفة.

ورفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كادرها البشري، ليصل 12 ألف موظف وعامل من المؤهلين للعمل خلال موسم رمضان لهذا العام.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم المعتمرين والمصلين رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سطح المسجد الحرام شهر رمضان

مواد ذات صلة

المزيد
السعودية للكهرباء توزع 547 مليون ريال على مساهميها

السعودية للكهرباء توزع 547 مليون ريال على مساهميها

١١:٢٧ ص، الثلاثاء، ٢٣ فبراير ٢٠١٦
700 ألف حاج يصلون المدينة لزيارة المسجد النبوي

700 ألف حاج يصلون المدينة لزيارة المسجد النبوي

٠٢:٢١ م، الخميس، ٠٩ أكتوبر ٢٠١٤
وكالة المسجد النبوي تحدد أوقات الزيارة النسائية لـ«الروضة الشريفة»

وكالة المسجد النبوي تحدد أوقات الزيارة النسائية لـ«الروضة الشريفة»

٠٨:٤٧ م، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢
جامعة أمريكية تتهم سعوديّاً بسرقة شهادات علمية وتزويرها

جامعة أمريكية تتهم سعوديّاً بسرقة شهادات علمية وتزويرها

١٢:١٠ ص، الجمعة، ٢١ أغسطس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *