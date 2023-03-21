تهيئة سطح المسجد الحرام للمعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

تواصل – واس:

هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سطح المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنه تم توفير جميع الخدمات التشغيلية والفنية وتهيئة السطح لقاصدي المسجد الحرام.

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جاهزية الكوادر البشرية

وشدد على جاهزية الكوادر البشرية المؤهلين على تنظيم وإدارة الحشود وفق خطة موسم شهر رمضان التشغيلية.

وأكد السديس تكامل الخدمات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالمسجد الحرام، لاستقبال المعتمرين والمصلين، ليؤدوا نُسكهم بكل يسر وسهولة في الشهر الكريم.

إطلاق أكبر خطة تشغيلية لشهر رمضان

وفى إطار الاستعدادات لاستقبال العدد الكبير المتوقع من ضيوف الرحمن تم إطلاق أكبر خطة تشغيلية لشهر رمضان.

وتعتمد الخطة على تنويع وتكثيف المبادرات والبرامج والخدمات لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين والزوار، وإعطاء أولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف.

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وتهتم شؤون الحرمين برحلة المعتمر والمصلى والزائر منذ وصولهم للساحات الخارجية.

وتعمل على تقديم الخدمات للمعتمرين والزوار فى المطاف والمسعى وأماكن الصلاة والاعتكاف، والصلاة فى الروضة الشريفة.

ورفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كادرها البشري، ليصل 12 ألف موظف وعامل من المؤهلين للعمل خلال موسم رمضان لهذا العام.