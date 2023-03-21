“الحج” تكشف شروط دخول الأطفال الحرم المكي

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة “الحج والعمرة”، ضوابط السماح بدخول الأطفال الحرم المكي مع ذويهم.

وقالت في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”، ردًا على سؤال بهذا الصدد: “يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد ذويهم، بينما أقل عمر لحجز تصريح عمرة هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا”.

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اصطحاب الأطفال إلى الحرم المكي

وأتاحت وزارة الحج والعمرة في أغسطس الماضي، السماح للمعتمرين باصطحاب أطفالهم إلى الحرم المكي من كافة الأعمار.

وذكرت الوزارة عبر تغريدة بحسابها في “تويتر”، أنه بإمكان المعتمرين اصطحاب الأطفال دون خمسة أعوام دون الحاجة إلى إصدار تصريح خاص بهم.

بينما يتوجب على أولياء أمور الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن خمسة أعوام الحصول على تصريح عبر تطبيق “اعتمرنا”، وفقًا للوزارة

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إقبال على حجوزات أداء مناسك العمرة

وتزايد الإقبال على منصة “نسك” الإلكترونية لحجوزات أداء مناسك العمرة في شهر رمضان القادم.

وشهدت عمرة 6 أيام ازدحامًا مرتفعًا، و7 أيام ازدحامًا متوسطًا، و3 أيام ازدحامًا خفيفاً، كما أظهر التطبيق عدم وجود إمكانية للحجوزات في 13 يومًا في رمضان بما فيها العشر الأواخر، وفقًا لصحيفة “عكاظ”.