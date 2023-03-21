بالفيديو.. “الخثلان” يوضح حكم صيام يوم الشك

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قال أستاذ الشريعة ورئيس الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، إن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان وفي صومه خلاف بين العلماء.

يوم الشك يكون هو الثلاثين من شعبان

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن يوم الشك يكون يوم الثلاثين من شعبان إذا كان الجو صحوًا أو لم يكن الجو صحوًا، وفيه سحاب ومطر وغبار.

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خلاف بين العلماء في تحديد يوم الشك

وأضاف أن هناك خلافًا بين العلماء، وأن المذهب عن الحانبلة أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان الجو صحوًا.

أما جهور الفقهاء فعندهم أن يوم الشك هو أيضًا يوم الثلاثين ولكن إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر وهو القول الراجح.

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القول الراجح هو تحريم صوم الشك

وأشار إلى أن القول الراجح هو تحريم صوم الشك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

“لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومًا، فليصمه”، ويدخل في ذلك يوم الشك.

وأكد أن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم لقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما:

“من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم”.

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